Die Fußball-Frauen des TV Jahn Delmenhorst haben ihre Partie beim Walddörfer SV mit 1:5 (1:3) verloren und belegen jetzt Rang sieben in der Regionalliga. Die Elf von Trainer Claus-Dieter Meier geriet bereits früh in Rückstand. In der neunten Spielminute war die Innenverteidigung unaufmerksam und ließ einen Pass auf Paula Maria Harder zu, die den Ball aus acht Metern Entfernung im Tor versenkte.

In der 22. Minute hatte Julia Hechtenberg die Chance zum Ausgleich. Ihr Schuss aus 16 Metern ging allerdings am Tor vorbei. Nur wenige Zeigerumdrehungen später kamen die Gastgeberinnen wieder zum Zug und brachten eine Flanke von rechts in den Strafraum der Jahn-Damen. Innenverteidigerin Jette Haar wollte klären, beförderte den Ball dabei aber unglücklich ins eigene Tor.

Das Meier-Team ließ sich davon aber nicht beirren, sondern versuchte, Druck auf die gegnerische Abwehr auszuüben. Sandra Göbel setzte sich in der 34. Minute durch und zielte aus 16 Metern nur knapp am Tor vorbei. Wenige Minuten später gelang ihr aber der Anschlusstreffer. In der Vorwärtsbewegung eroberten die Gäste den Ball. Göbel bewies eine sehr gute Übersicht und erkannte, dass die gegnerische Torfrau Antonia Posdziech zu weit vor dem eigenen Tor stand. Aus 35 Metern lupfte sie den Ball über Posdziech und erzielte so das 1:2 (38.). Der WSV zeigte sich aber unbeeindruckt und spielte nur kurze Zeit später erneut die Jahn-Innenverteidigung aus. Harder erhielt im Zentrum den entscheidenden Pass und brachte den Ball im langen Eck unter (40.).

Meier nicht gänzlich unzufrieden

Nach der Halbzeitpause kam Pia von Kosodowski für Nathalie Heeren und die Violetten gestalteten ihr Spiel offensiver. Sie fanden aber einfach keinen Zugriff. In der 71. Minute landete Dalina Saalmüllers Freistoß aus 35 Metern unter der Latte – 4:1 für den Walddörfer SV. Zehn Minuten später folgte nach einer Ecke das 5:1 durch Maria Fröhlich. Bei der Hereingabe konnten die Jahn-Damen körperlich nicht dagegenhalten, sodass Fröhlich den Ball nur noch ins Tor köpfen musste.

Trotz des deutlichen Ergebnisses wirkte Coach Meier nicht gänzlich unzufrieden. „Wir sind so ins Spiel gegangen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir wollten uns hinten reinstellen und auf Konter setzen. Hätten wir nach dem 3:1 den Anschlusstreffer erzielt, wäre es sicher anders gelaufen. Es war ein offenes Spiel“, resümierte er.

Lobende Worte fand Meier für Jahns Torhüterin Janella Rogowski Quesada. „Sie hat ein paar tolle Paraden gezeigt“, meinte er anerkennend. „Insgesamt war es aber einfach ein Tag, an dem wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Der Ball wollte nicht ins Tor. Das 5:1 ist insgesamt zu hoch ausgefallen, zwei Tore weniger wären angemessen gewesen“, fügte er hinzu.