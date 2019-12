Zwei Kämpfer des TV Jahn Delmenhorst sind bei den offenen Niedersachsenmeisterschaften der B+C-Boxer im Olympiastützpunkt Hannover ins Finale eingezogen, verloren dort jedoch jeweils knapp nach Punkten. Ein dritter Delmenhorster unterlag in seinem Auftaktkampf. Somit geht kein Niedersachsentitel an die Delme.

Als erster Jahn-Vertreter stieg Berkant Sonuar im Superschwergewicht (über 91 Kilogramm) gegen Iman Dragolij (FK Köln-Kalk) in den Ring. In Runde eins kam Sonuar noch zu einigen Treffern im Vorwärtsgang, teilt die Boxabteilung des TV-Jahn mit. Er blieb allerdings vor seinem körperlich überlegenen Gegner stehen und nahm zu viele Schläge. Gegen Ende der Runde zwei brach der Ringrichter den Kampf ab. Der Sieger durch RSC (Referee stops contest) war daher Dragolij.

Im Halbweltergewicht bis 63 Kilogramm kämpfte der Jahner Fatih Arici gegen Lars Bohlen (BC Norden). „Bei diesem tollen Kampf schenkten sich beide Kämpfer nichts. In der dritten Runde machte sich bei Bohlen die fehlende Kondition bemerkbar“, teilt der TV Jahn mit. Bohlen musste harte Treffer nehmen und wurde angezählt. Nach weiteren Treffern wurde er vom Ringrichter aus dem Kampf genommen, um eine drohende K.o.-Niederlage zu vermeiden. Damit zog Arici ins Finale ein. Dort traf er einen Tag später auf den Verdener Milad Mousavi. „In diesem ausgeglichenen Kampf konnte Mousavi die Punktrichter durch härtere Schlagstärke überzeugen und wurde knapper Punktsieger und neuer Titelträger“, heißt es vonseiten des TVJ.

Dritter im Delmenhorster Bunde war Ammar Sadat im Mittelgewicht bis 75 Kilogramm. Er traf im Halbfinale auf Philipp Amoako (TuS Wunstorf). „In der ersten Runde kam Sadat mit seinem Gegner nicht zurecht, weil sich Amoako den Angriffen durch gute Beinarbeit entzog. Im Laufe des Kampfes traf Sadat immer häufiger und besser und konnte die Runden zwei und drei gewinnen“, teilt Jahn mit. Der Punktsieger des Kampfes hieß damit Sadat. Im Titelkampf am Folgetag hieß sein Gegner Alexander Kostuschenko (BKCC Cloppenburg). Auch dieser Kampf verlief laut des TV Jahn sehr ausgeglichen, wobei Sadat durch die höhere Trefferquote in den ersten beiden Runden leichte Vorteile herausboxte. In Runde drei ließ sich Sadat jedoch immer wieder auf offene Schlagabtausche mit Kostuschenko ein, bei denen der Cloppenburger besser aussah. Am Ende der drei Runden wurde Kostuschenko zum knappen Punktsieger erklärt. „Das ist ärgerlich für die Abteilung, da Sadat bei der zuvor besprochenen und richtigen taktischen Umsetzung den Kampf hätte gewinnen können“, teilt der TV Jahn mit.