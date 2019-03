Bremen. Beim abschließenden Lauf der 39. Bremer Winterlaufserie hat Janina Meyer vom Laufclub 93 Delmenhorst ihre Altersklasse W20 gewonnen und den zweiten Gesamtrang bei den Frauen erreicht. Auch weitere Athleten des Laufclubs erzielten unter schwierigen Bedingungen mit Dauerregen und aufgeweichtem Untergrund beachtliche Ergebnisse. Den größten Erfolg jedoch verbuchte Meyer: Für die 20-Kilometer-Strecke benötigte sie 1:36,29 Stunden. In der Gesamtwertung der „Großen Serie“ sicherte sich Meyer mit dem letzten Lauf den zweiten Platz mit einer Gesamtzeit von 3:28,43 Stunden.

Janina Meyer, die in Hannover lebt und arbeitet, nutzte die Bremer Winterlaufserie als Vorbereitung für den Marathon in ihrer Wahlheimat. Mit ihrer Zeit war sie allerdings nicht zufrieden. „Ich hatte so schwere Beine, weil ich erst einen Tag zuvor aus dem Skiurlaub zurückgekehrt bin“, berichtete eine sichtlich erschöpfte Meyer. „Von Runde zu Runde wurde ich langsamer und dachte schon ans Aufgeben. Aber da ich in so aussichtsreicher Position lag, habe ich dann doch die Zähne zusammengebissen und durchgehalten“, erklärte sie.

Viele gute Zeiten

Ohne große Ambitionen ging Jens Weischenberg ins Rennen über die 20-Kilometer-Strecke. Weischenberg, der im zweiten Lauf aufgrund eines grippalen Infekts nicht angetreten war und damit auch in der Gesamtwertung keine Rolle spielte, wollte im Bremer Bürgerpark eine schnelle Trainingsrunde absolvieren. Heraus kam eine starke Zeit von 1:24,59 Stunden, die zu Platz vier in der Altersklasse M40 reichte. In der Gesamtwertung errang Jens Weischenberg damit Platz 16 unter 343 männlichen Teilnehmern.

Auch in der „Kleinen Serie“ über jeweils zehn Kilometer feierte der Laufclub mit seinem neuen Vereinsmitglied Dominik Brückner einen Erfolg. Mit einer Gesamtzeit von 2:10,22 Stunden über alle drei Läufe errang Brückner in der Altersklasse M20 den vierten Platz. In der Gesamtwertung reichte es damit zu Platz 14 unter 203 männlichen Teilnehmern. „Obwohl ich heute nicht so gut drauf war und mit 45:40 Minuten den schlechtesten meiner drei Läufe absolviert habe, bin ich mit dem Gesamtergebnis natürlich sehr zufrieden“, meinte Brückner.

Nadine Weischenberg, die erneut über die Fünf-Kilometer-Distanz an den Start gegangen ist, steigerte sich von Lauf zu Lauf. Mit ihrer Zeit von 32:11 Minuten gewann sie beim Abschlusslauf in ihrer Altersklasse W40. Unter 48 Teilnehmerinnen lief sie damit auf Gesamtplatz zwölf. „Es war zwar aufgrund des Wetters richtig anstrengend, hat aber auch Spaß gemacht. Und dass ich bei jedem Lauf schneller werde, freut mich natürlich auch“, sagte sie. Tochter Emily Weischenberg nahm erneut am Schneemannlauf über 1,8 Kilometer teil. In 8:49 Minuten erzielte sie Rang drei bei den Mädchen und Gesamtplatz sechs unter allen 21 Teilnehmern.