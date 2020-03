Felix Lingenau und Marko Stüber stehen normalerweise gemeinsam an der Platte beim TV Hude. Nun müssen sie alleine trainieren. (MöLLERS)

Hude. Wie in allen anderen Lebensbereichen gab es auch im Tischtennis-Sport in den vergangenen Tagen eine rasante Entwicklung. Am 11. März wurden die Landesmeisterschaften der Senioren in Sandkrug, die am 14. und 15. auf dem Programm standen, mit Hinweis auf die vielen älteren Teilnehmer abgesagt. Am 12. März gab der Deutsche Tischtennis Bund (DTTB) bekannt, alle Veranstaltungen und den Liga-Betrieb unter seinem Dach bis vorerst 17. April auszusetzen. Einen Tag später zog der Landesverband TTVN nach. In Hude wurden bereits vor einer Woche alle kommunalen Sportstätten geschlossen und somit der von der Landesregierung ausgesprochenen Verordnung vom nächsten Tag zuvorgekommen. Nun ist also auch das Training nicht mehr möglich.

Was machen die Huder Verbandsligaspieler stattdessen, um sich fit zu halten? „Momentan habe ich genug anderes um die Ohren. Selbst wenn es Training gäbe, würde ich aktuell nicht dazu kommen“, erzählt Felix Lingenau. Der Routinier fügt hinzu: „Wir sind ja alle Sportler, die auf Dauer die Bewegung brauchen, darum wird sich jeder etwas suchen“. Er selber habe immerhin die Möglichkeit, unkompliziert direkt von seinem Garten in Berne aus Kanutouren auf der Ollen zu unternehmen. „Vielleicht fange ich demnächst dann auch mal wieder zu joggen an“, meint Lingenau.

Gut für den Rücken

Laufen geht auch Finn Oestmann aus der zweiten Mannschaft, der normalerweise zu den trainingseifrigsten Hudern gehört. „Ich kann ohne Sport nicht leben“, betont der 19-Jährige, der in Holtum (Geest) bei Verden lebt. „Bei uns gibt es im Stadtwald einen Parcours, auf dem man mit Eigengewicht trainieren kann, außerdem habe ich zu Hause Kurzhanteln“, berichtet der Linkshänder. Tischtennis stehe aktuell nicht auf seinem Programm. „Aber ich versuche gerade, irgendwo privat eine Möglichkeit zu finden, wo man mal spielen kann“, berichtet Oestmann.

Eine interessante Beobachtung hat Florian Henke aus der ersten Mannschaft gemacht: „Meinem Rücken geht es gerade ohne Tischtennis so gut wie lange nicht mehr. Die letzten Spiele musste ich ja aussetzen, die Pause tut mir aktuell ganz gut“, berichtet der 23-Jährige. Auch er setze auf Laufen und Krafttraining, außerdem fahre er deutlich mehr mit dem Fahrrad als sonst. „Aus dem Büro zu kommen und nur auf der Couch zu sitzen, das geht gar nicht“, meint er. „Laufen ist nicht so mein Ding“, sagt dagegen Marco Stüber. Der Routinier aus der zweiten Mannschaft setzt zu Hause auf Kräftigungs- und Dehnungsübungen. „Da ist aber viel Selbstdisziplin gefragt. Wahrscheinlich werde ich bald auch das Rennrad wieder mehr herausholen“, weiß er.

Über einen eigenen Tischtennis-Tisch verfügt keiner der Huder – außer Gerrit Meyer. Dieser bietet in seinem Tischtennis-Fachgeschäft normalerweise sogar auch Tische zur Vermietung an. „Nach dem Erlass zur Schließung aller Geschäfte ist das aber auch nicht mehr erlaubt“, erklärt der Noppen-Spezialist aus der ersten Mannschaft. Er selber habe aktuell aber auch andere Probleme als das eigene Training. „Neben der Schließung des Ladens, die viele Menschen im Handel betrifft, kommt bei uns ja noch dazu, dass durch die Aussetzung von Spiel- und Trainingsbetrieb auch die Nachfrage auf unbestimmte Zeit komplett wegbricht. Das ist gerade absolut existenzbedrohend“, berichtet Meyer.