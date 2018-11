Eine der wenigen guten Ecken des SV Atlas Delmenhorst köpfte Thade Hein knapp über das Tor des FC Hagen/Uthlede. (Martina I. Meyer)

Delmenhorst. „Gazelle! Du Leopard!“, schrien Tom Schmidt und Nick Köster flachsend in Richtung Oliver Rauh. Ein wenig unangenehm waren dem Oberliga-Kicker des Atlas Delmenhorst die Sprüche offensichtlich schon, doch ein Fünkchen Wahrheit steckte durchaus in ihnen. Mit dem Tempo eines Leoparden oder einer Gazelle kann der Flügelflitzer natürlich keinesfalls mithalten, aber extrem schnell ist er ohne Frage. Das hat Rauh beim 2:0 (0:0)-Heimsieg des SVA gegen den FC Hagen/Uthlede mal wieder eindrucksvoll bewiesen: In der vierten Minute der Nachspielzeit ersprintete er einen eigentlich zu weit geratenen Pass von Dominik Entelmann doch noch vor dem Torhüter der Gäste – seinen Gegenspieler hatte Rauh ohnehin schon längst abgehängt. Er umkurvte den Schlussmann, doch der Winkel wurde spitzer und spitzer. Kein Problem für Rauh, der mithilfe des Pfostens seinen zweiten Treffer des Tages erzielte.

Er war es nämlich auch, der für die Führung der Blau-Gelben gesorgt hatte. Trotz Doppelpacks wollte Rauh, der nach einer knappen Stunde erst das Spielfeld betrat, seine Rolle nicht überbewerten. „Ich will dem Team einfach nur helfen. Es ist egal, wer die Tore macht. Die Hauptsache ist, dass die drei Punkte in Delmenhorst bleiben“, sagte der Stürmer, „aber es fühlt sich schon überragend an. Vor dem Spiel hatte ich ein Tor, jetzt sind es drei.“ Zugegeben, bei seinem ersten Treffer in Minute 73 hatte Rauh allerdings etwas Glück: Er stand einfach richtig und profitierte von einem Bock des FC-Torhüters Yannick Becker. Der Schlussmann hielt einen Einwurf von Leon Lingerski nicht fest, stattdessen ließ er den Ball vor Rauhs Füße abprallen.

Das 1:0 für die Blau-Gelben fiel dabei in einer Phase, in der das Spiel ein Stück weit vor sich dahinplätscherte. Nichts deutete auf ein Tor hin. Tatsächlich schoss das Team des Interimstrainer-Trios Daniel von Seggern, Benno Urbainski und Bastian Fuhrken bis dato in Halbzeit zwei kein einziges Mal auf das Tor der Gäste. „Ich habe in Durchgang zwei mit keinem Gegentor gerechnet. Dass Atlas dann mit dem ersten Schuss trifft, ist ärgerlich. Es tut mir leid für die Jungs, dass sie sich nicht belohnt haben“, meinte FC-Trainer Carsten Werde im Anschluss. Tatsächlich hatte der Aufsteiger drei gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Vor dem Gehäuse von Atlas-Keeper Florian Urbainski stellten sich die Hagener jedoch ungeschickt an.

Inwieweit der Ausgleich verdient gewesen wäre, darüber lässt sich streiten. Denn zur ganzen Wahrheit gehörte eben auch, dass der FC Hagen/Uthlede die Blau-Gelben in Durchgang eins vor keinerlei Probleme stellte. So dominierten die Gastgeber die Partie von Anfang an. Sie gewannen mehr Zweikämpfe, bestimmten das Tempo und kontrollierten das Zentrum. „Wir haben eine ganz starke erste Halbzeit gespielt. Das war teilweise richtig guter Fußball, aber wir haben uns leider nicht belohnt“, sagte von Seggern. Was seiner Mannschaft an diesem Tag fehlte, war ein Stürmer, der die Bälle mal festmacht oder sich durch den Strafraum tankt. Weil Marvin Osei und Marco Prießner beide eine Gelbsperre absaßen, starteten die Mittelfeldspieler Tom Schmidt und Thade Hein im Sturmzentrum beziehungsweise auf Rechtsaußen. Beide machten ihre Sache zweifelsohne gut. Schmidt besaß sogar die größte Chance der ersten Hälfte: Nach einem feinen Pass in die Lücke von Musa Karli scheiterte er jedoch am FC-Torhüter. Allerdings sind beide Spieler eben keine richtigen Stürmer, ihre Qualitäten liegen woanders.

Es steht auf jeden Fall außer Frage, dass dem Kader der Blau-Gelben eine Alternative zu Prießner im Sturmzentrum gut zu Gesicht stehen würde. Dessen sind sich die Verantwortlichen auch bewusst, sie sondieren bereits den Markt. Vielleicht sind sie sogar schon fündig geworden? Zum wiederholten Male saß nämlich Devin Isik vom Bezirksligisten SV Baris Delmenhorst auf der Tribüne – mit 16 Treffern führt er derzeit die Torschützenliste der Liga an. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Bastian Fuhrken: „Devin ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler für uns.“

Zurück zum Spiel: Atlas gefiel auch ohne waschechten Stürmer offensiv durchaus. Also zumindest bis zum letzten Drittel. Dort scheuten die Blau-Gelben oft das Risiko. Außerdem verpufften nahezu alle Ecken des SVA wirkungslos – lediglich einmal wurde es brenzlig, Thade Hein köpfte jedoch drüber. „Wir haben uns leider nicht belohnt“, sagte von Seggern. Noch harmloser als die meisten Ecken der Gastgeber war derweil das Offensivspiel des FC Hagen/Uthlede. Im Prinzip fand dieses in den ersten 45 Minuten nicht einmal statt. Zwar versuchten es die Gäste immer mal wieder mit langen Bällen in die Spitze, doch die Innenverteidiger Marlo Siech und Karlis Plendiskis agierten äußerst wachsam. Rutschte das Leder durch, war Atlas-Torhüter Urbainski zur Stelle.

Nach der Pause ging den Blau-Gelben etwas die Puste aus. Wenig verwunderlich. Schließlich fehlten nicht nur diverse Stammkräfte, einige spielten auch angeschlagen – Patrick Degen und Jannik Vollmer beispielsweise. „Dass wir in der zweiten Halbzeit Körner lassen würden, war angesichts unserer Spielweise und der Kadersituation klar. Aber Kompliment an das Team. Das ist eine Riesentruppe“, lobte von Seggern den finalen Heimauftritt der Blau-Gelben in diesem Jahr. Vor der Winterpause hat Atlas lediglich noch das Auswärtsspiel beim VfV Hildesheim am nächsten Sonntag im Kalender stehen.

Apropos Winterpause: In diese hat sich jetzt schon Marlo Siech verabschiedet. An seinem Geburtstag holte sich der Innenverteidiger seine fünfte Gelbe Karte ab. Beim Gastspiel gegen den VfV Hildesheim hätte er aber wohl ohnehin gefehlt. Er musste verletzt ausgewechselt werden. „Der Oberschenkel. Ich kann kaum noch auftreten“, erklärte Siech, der mehr als eine Zerrung vermutete. Atlas-Spielgestalter Musa Karli musste ebenfalls verletzt ausgewechselt werden. Er hoffte nach Abpfiff allerdings, in Hildesheim auflaufen zu können. Schließlich sei es das finale Spiel und in der Winterpause hätte er dann genügend Zeit, um sich zu erholen.