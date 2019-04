Dominik Entelmann (gelb-blau) bei einem seiner drei Treffer für Atlas. (Janina Rahn)

Wenn ein Torwart sieben Buden kassiert und trotzdem der mit Abstand beste Mann auf dem Platz ist, muss ein Fußballspiel schon sehr einseitig verlaufen sein. Genauso war es im Kreisliga-Nachholspiel zwischen dem SV Atlas Delmenhorst II und dem SV Achternmeer. Gäste-Keeper Joshua Niemann hielt, was zu halten war – und noch ein bisschen mehr. So fuhren die Gäste schließlich „nur“ mit einer 0:7 (0:4)-Klatsche nach Hause. „Das Spiel ging nur in eine Richtung. Aber bei uns fehlten einige angeschlagene Stützen. Am Sonntag gilt es für uns gegen DTB und danach müssen wir nach Falkenburg“, blickte Gäste-Coach Mario Ranke auf die Woche der Wahrheit gegen zwei Konkurrenten um den Klassenerhalt voraus.

Sein Gegenüber Daniel von Seggern war auf jeden Fall weitaus zufriedener, anfangs sogar begeistert. „Ziemlich sexy“ fand von Seggern die Entstehung und sicher auch den Zeitpunkt des frühen 1:0 nach 40 Sekunden. Fabio Meyer hatte Rechtsaußen Dennis Metzing geschickt und dessen scharfe Hereingabe drückte Dominik Entelmann über die Linie. Das ging ziemlich einfach, weil Atlas II an diesem Abend eine unheimliche Spielfreude ausstrahlte und die Gäste nur Spalier standen – bis auf Keeper Niemann, dessen erste Großtat eine Parade gegen Metzing war (5.). Den folgenden Eckball köpfte Florian Knipping zu Hanno Hartmann, der ihn zum 2:0 über die Linie bugsierte (6.). Und auch das 3:0 entsprang einem Standard: Philipp Stephan flankte von links und Entelmann köpfte sein 23. Saisontor (11.). „Auch wenn bei uns wichtige Leute fehlen, ist es kein Grund, sich so wenig zu wehren. Gerade bei Standards“, ärgerte sich Ranke. Entelmann hatte mit zwei Treffern vorgelegt, da war natürlich auch Emiljano Mjeshtri gefordert. Mit dem 4:0 (35.) nach Vorlage von Metzing verkürzte er den Rückstand wieder und zog in der Torjägerliste mit Dötlingens Shqipron Stublla gleich (beide 22).

Die Überlegenheit riss durch die vier Auswechslungen im Laufe der zweiten Hälfte nicht ab, sie wurde sogar noch eklatanter. Hatten sich die Gäste im ersten Durchgang noch ab und zu in die Atlas-Hälfte gewagt, so hätte man das Tor von Keeper Philipp Pollmann in den zweiten 45 Minuten abbauen können. Den blau-gelben Belagerungszustand unterbrach dann zunächst Mark Spohler mit dem 5:0 (55.), als er eine Ballstafette im Sechzehner mit einem Flachschuss ins linke Eck krönte. Schon davor und danach gab es dicke Möglichkeiten, Mjeshtri erzielte schließlich mit energischem Antritt nach Meyer-Pass das 6:0 (59.) und damit das 23 zu 23 gegen Entelmann im Rennen um die Torjägerkanone. Das wollte sich der beste Schütze der jüngeren Vereinsgeschichte nicht bieten lassen und stockte sein Konto mit dem 7:0 (78.) noch einmal auf.

„Emil und Domo hätten das Rennen gegen die Torjäger der anderen Vereine heute schon für sich entscheiden können“, beschrieb Co-Trainer Rouven Heidemann den Chancenwucher seiner Sturmspitzen. Niemann hatte sie inzwischen fast zur Verzweiflung gebracht. Zudem krachte ein Fernschuss von Jonas Dittmar an die Latte (75.). Bemerkenswert: „Bei aller Überlegenheit haben sich meine Spieler vorbildlich verhalten und nicht versucht, den Gegner vorzuführen“, hob von Seggern zu Recht hervor.

Weitere Informationen

SV Atlas Delmenhorst II – SV Achternmeer 7:0 (4:0)

Atlas II: Pollmann – Spohler, Knipping (65. Mahmoud), Fabio Meyer, Mjeshtri, Entelmann, Stephan, Hartmann (61. Schimmler), Nguyen, Metzing (74. Heyl), Wloka (46. Dittmar)

Achternmeer: Niemann – Fischer, Nuske, Hinrichs, Robin Johanning (65. Eilers), Schneider, Corsten, Plähn, Akman, Baron, Kiewitt (56. Raschen)

Tore: 1:0 Entelmann (1.), 2:0 Hartmann (5.), 3:0 Entelmann (11.), 4:0 Mjeshtri (35.), 5:0 Spohler (55.), 6:0 Mjeshtri (60.), 7:0 Entelmann (78.) RKI