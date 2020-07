Reiner Sonntag begrüßt die Lockerungen der Landesregierung und freut sich, dass Jugendreisen mit bis zu 50 Personen ab Montag wieder erlaubt sind. (Landessportbund)

Die Landesregierung in Hannover hat weitere Lockerungen in Corona-Zeiten beschlossen, die am Montag, 13. Juli, in Kraft treten. Das teilte eine Sprecherin auf einer Pressekonferenz mit. Diese Ergänzungen freuen den Delmenhorster Reiner Sonntag, der der Niedersächsischen Sportjugend vorsteht und damit die Interessen von mehr als einer Millionen Kindern und Jugendlichen vertritt: Jugendreisen und -veranstaltungen sind fortan bis zu einer Gruppengröße von 50 Teilnehmern erlaubt. Gerade diese Freizeitveranstaltungen für Kinder und Jugendliche hatte der Landessportbund (LSB) zuletzt im Blick. „Das sind hervorragende Ergebnisse. Wir sind sehr erfreut. Das ist ein echter Erfolg. Wir bedanken uns bei allen, die da mitgeholfen haben“, sagt Sonntag.

In Jugendherbergen, Familienferien- und Freizeitstätten, Jugend- und Erwachsenenbildungsstätten und ähnlichen Einrichtungen sowie in Kreissportschulen, Landessportschulen und vergleichbaren verbandseigenen Einrichtungen sind Gruppen-Veranstaltungen und -angebote für Minderjährige und die Aufnahme von Gruppen Minderjähriger ab Montag zulässig. Zudem ist der Betrieb, der Besuch und die Inanspruchnahme von gruppenbezogenen, nicht stationären Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe wieder erlaubt. Die Aufsicht und Leitung solcher Gruppen, die bislang nur pädagogischen Fachkräften und Inhabern einer Jugendleitercard (JuLeiCa) gestattet war, ist nun auch für Übungsleiter, Trainer sowie Jugendleiter möglich.

Forderungen an Stephan Weil

Zudem dürfen die Niedersachsen ihren Sportarten wieder etwas mehr nachgehen als zuletzt. Eine Sportausübung ist nach dem Wochenende erlaubt, wenn sie in Gruppen von nicht mehr als 30 Personen erfolgt und die Kontaktdaten der Sportler dokumentiert werden. Die Einschränkung „feste Kleingruppen“ ist entfallen. „Die Sportjugend Niedersachsen und das Sozialministerium haben hier gut zusammengearbeitet. Ich hoffe, dass das künftig noch intensiviert wird“, lobt Sonntag.

Sonntag und weitere Mitstreiter wie der LSB-Präsident Wolf-Rüdiger Umbach hatten im Vorfeld in einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) gefordert, die Kinder und Jugendlichen bei der folgenden Lockerungsrunde stärker in den Fokus zu rücken. In einer Videokonferenz mit der Niedersächsischen Sozialministerin und in dem Brief im Juni hatte sich die Sportjugend zusammen mit weiteren Institutionen dafür eingesetzt. Begründete wurde das folgendermaßen: „Durch die Einschränkungen in der Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden junge Menschen aus dem öffentlichen Leben unverhältnismäßig stark ausgegrenzt und der familiären Betreuung überlassen. Eltern sind auf nicht kommerzielle Freizeit- und Betreuungsangebote für ihre Kinder angewiesen und junge Menschen haben das dringende Bedürfnis, sich mit Gleichaltrigen zu treffen und ihre Ferien gemeinsam zu verbringen“. Als paradox empfanden es Sportjugend und Co., dass es „in keinem anderen Bundesland so viele gut ausgebildete Jugendleiter wie in Niedersachsen gibt und es in keinem anderen Bundesland so weitreichende Einschränkungen für die Kinder- und Jugendarbeit wie in unserem Bundesland gibt“. Ob dieser öffentliche Druck zu den neuen Lockerungen führte oder nicht, sei dahingestellt. Klar ist: Jugendfreizeiten sind, wenn auch im eingeschränkten Rahmen, wieder erlaubt.

In Niedersachsen leiten rund 62 000 lizenzierte Übungsleiter täglich die Vereinssport-Angebote für Kinder und Jugendliche und sind deshalb ebenso für die Beaufsichtigung von Kinder- und Jugendgruppen geeignet wie pädagogische Fachkräfte und Inhaber einer Jugendleitercard, teilt der LSB mit. Die zumeist ehrenamtlich tätigen Übungsleiter hätten mit einer erfolgreich absolvierten, mindestens 120 Lehreinheiten umfassenden Lizenzausbildung eine hohe Qualifikation. Der LSB hat bereits konkrete Angebote für die anstehenden Ferien angekündigt: Die Sportjugend hat ein neues Förderprogramm für Jugendfreizeiten- und Jugenderholungsmaßnahmen ohne Übernachtung in der Zeit vom 15. Juli bis 31. August aufgelegt. Zudem steht Sonntag einer Arbeitsgruppe vor, die ihre Arbeit kürzlich aufgenommen hat. Die Gruppe „Sportjugend Niedersachsen 2030 - Moderner Jugendverband im Sport“ trifft sich das nächste Mal am 1. August. Sie will bis zur Vollversammlung 2021 eine Konzeption für einen modernen Jugendverband und den Weg dorthin erstellen.