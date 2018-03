Für Ju-Jutsu-Kämpfer Raphael Eker vom Delmenhorster TV (roter Gurt) reichte es bei den Landeseinzelmeisterschaften nicht zu einer Medaille. (Ingo Möllers)

Lüneburg. Eine starke Bilanz weisen die Ju-Jutsuka des Delmenhorster TV und des JC Bushido Delmenhorst nach den Landeseinzelmeisterschaften im Ju-Jutsu Fighting und BJJ/NeWaza auf: Fünf goldene, neun silberne und sieben bronzene Medaillen brachten die Delmestädter aus dem Lüneburger Sportpark Kreideberg mit. Insgesamt traten 214 Kämpfer aus 30 niedersächsischen Vereinen an. 400 Zuschauer verfolgten das Spektakel.

Hollmann dreifach ausgezeichnet

Peer Rene Hollmann (Alterklasse U18, 81+ Kilogramm) vom DTV war mit insgesamt drei Auszeichnungen der erfolgreichste der 214 Teilnehmer. Nach seinen beiden Goldmedaillen im Fighting und im NeWaza sicherte er sich auch die Auszeichnung für den schnellsten Kampf des Turnieres, als er in seinem dritten NeWaza-Fight nur 14 Sekunden benötigte, um seinen Gegner durch einen „triangel choke“ zur Aufgabe zu zwingen. „Es ist bemerkenswert, welch positive technische Entwicklung Peer in den letzten beiden Jahren genommen hat“, berichtete DTV-Abteilungsleiter Reiner Sonntag. Vereinskameradin Malin Hildebrandt (U18, bis 70 Kilogramm) dominierte im Fighting alle Gegnerinnen und überzeugte dabei mit ihren Schlag- und Tritttechniken. „Malin war voller Selbstvertrauen und gab von Beginn an Vollgas. So hatte keine ihrer Gegnerinnen eine Chance“, lobte Sonntag. Folgerichtig stand Hildebrand ganz oben auf dem Podest. Für Bushido Delmenhorst holte Mathis Asendorf den Titel in der U18-Konkurrenz bis 73 Kilogramm im NeWaza. Hier besiegte er im Finale den Westerhauser David Herde.

Der mit 24 Kilogramm leichteste DTVer, Ian Janorschke (U15, -32 Kilogramm), zeigte ebenfalls eine starke Leistung, die für den Silberrang reichte. Sonntag kritisierte jedoch das Kampfgericht: „In seinem finalen Kampf um die Meisterschaft wurde Ian von seinem Kontrahenten mit einem unerlaubten und harten Tritt gegen den Oberschenkel verletzt und konnte den Kampf deshalb nicht fortsetzen. Dem Verursacher wurde dafür auch noch der Sieg zugesprochen. Ian ist sehr enttäuscht und bekam leider nur die Silbermedaille“.

Die mit acht Jahren jüngste DTVerin, Nika-Zoe Reinhardt (U10, bis 22 Kilogramm), kämpfte gegen ihre sechs Kilogramm schwerere und einen Kopf größere Vereinskollegin Emilia Ziolkowski um den Titel. Reinhardt setzte sich in drei Kämpfen sehr knapp mit 2:1 Siegen durch.

Im Medaillenspiegel belegte der DTV den sechste Rang, Bushido landete auf Platz 13.