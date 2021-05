Julian Harings beackerte für den SV Atlas die linke Seite. (Janina Rahn)

Der 30-jährige Linksverteidiger Julian Harings verlängert seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag beim SV Atlas Delmenhorst nicht. Harings, der dem Verein seit zweieinhalb Jahren angehört, widmet sich einer neuen Herausforderung. „Für mich hat als Familienvater ein neuer Lebensabschnitt begonnen, den ich bereits sehr genieße und auf den ich mich auch in Zukunft sehr freue. Ich möchte mich daher noch mehr auf diese Zeit konzentrieren und werde die Mannschaft und den Verein nur noch als Zuschauer unterstützen“, sagte er.



Der Abwehrmann bestritt für den SV Atlas in 26 Pflichtspielen insgesamt 2.147 Minuten in der Oberliga, Regionalliga, Niedersachsenpokal und DFB-Pokal. Das es nicht mehr wurden, lag zum einem an einer Verletzung (Kahnbeinbruch) Anfang 2019, mehreren Sperren nach Platzverweisen sowie der Corona-Pandemie. Dennoch blickt der 30-Jährige positiv auf die Zeit zurück: „Ich bin wahnsinnig dankbar für die intensive und tolle Zeit beim SV Atlas. Das Miteinander in der Mannschaft, in der viele Freundschaften geknüpft wurden, die außergewöhnliche Arbeit und gegenseitige Wertschätzung im Verein sowie die super Unterstützung der Fans, sind alles andere als selbstverständlich.“



Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter beim SVA, behält Harings in guter Erinnerung. „Julian ist ein großartiger Typ, doch leider ist die Zeit als Spieler in unserem Verein vorbei. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute. Zusammen haben wir eine sehr schöne Zeit im Verein verbracht und dafür sagen wir als Verein: Danke Harry, bleib so wie du bist.“