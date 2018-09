Großenkneten

Junioren kämpfen um den Kreispokal

Nico Nadig

Großenkneten. Während die Erwachsenen schon etwas länger in der Pause weilen, haben einige Nachwuchsfußballer noch ein wichtiges Spiel vor der Brust: An diesem Sonntag, 18. Juni, stehen auf dem Sportplatz in Großenkneten diverse Kreispokalfinals an – auch für Teams aus dem Delmenhorster Umland.