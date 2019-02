Kai Stöver, Trainer der VG Delmenhorst-Stenum, hofft nun, dass nach dem Auftritt in Salzgitter die Leichtigkeit bei seinem Team zurückkehrt. (Ingo Möllers)

Salzgitter. Trotz einer guten kämpferischen Leistung haben die Oberliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum beim MTV Salzgitter im Tiebreak mit 2:3 (24:26, 25:20, 17:25, 25:15, 10:15) verloren, entführten aber damit zumindest einen Punkt an die Delme.

Nach einem überzeugenden 3:0-Testspielsieg unter der Woche gegen Ligakonkurrent BTS Neustadt präsentierten sich die Schützlinge von Trainer Kai Stöver in Salzgitter gut aufgelegt – trotz der Ausfälle zweier wichtiger Spielerinnen. Nach einem guten Start ins Match gestalteten sie den ersten Satz völlig ausgeglichen. Keines der beiden Teams konnte sich bis zum 24:24 absetzen. Am Ende entschieden Kleinigkeiten zugunsten der Gastgeberinnen, die abgeklärt und humorlos die entscheidenden letzten beiden Punkte und sich so auch den ersten Satz holten. Danach waren zunächst die Gäste am Drücker, die eine 4:0-Führung aber nicht lange halten konnten, den 12:12-Ausgleich hinnehmen mussten und plötzlich mit 13:16 in Rückstand gerieten.

Diesmal behielten sie aber die Nerven, kamen über harte Angriffsschläge von Katharina Stöver und Jessica Uhlhorn zurück, glichen auf 18:18 aus und schafften im Anschluss sogar den Satzausgleich, weil Viktoria Lening mit sehr guten Angaben brillierte.

Dominant im vierten Satz

Im dritten Durchgang hofften die VG-Damen vergebens auf einen Kräfteeinbruch ihres Gegners, und zunächst sah es bei 5:1 und 8:3 danach aus. Doch Salzgitter kam zurück, glich zum 10:10 aus und ging nach einer Aufschlagserie sogar deutlich in Führung. Hier hatten die Gäste nur wenig entgegenzustellen und verfielen in alte Muster. Umso erstaunlicher war dann ihr Auftritt im vierten Abschnitt, den sie von Beginn an dominierten. Wie ausgewechselt traten sie fortan auf, holten sich schnell eine 9:1-Führung, weil über alle Positionen viel Druck auf den gegnerischen Block und auch auf die Abwehr ausgeübt wurde. Zwar kam Salzgitter zum Ende des Satzes noch einmal ein wenig heran, doch der Satzausgleich war nicht mehr zu verhindern.

Im entscheidenden Tiebreak bestimmten die Gastgeberinnen dann wieder das Geschehen in der eigenen Halle. Beim Seitenwechsel stand es 8:4 für den MTV Salzgitter, der sich den Satzgewinn nicht mehr nehmen ließ und somit am Ende auch verdient mit 3:2 gewann. „Wir haben diesmal gut mitgespielt, haben gekämpft und lange Zeit auf Augenhöhe agiert“, so Trainer Kai Stöver. „Bis auf das Ergebnis war ich mit dem Spiel sehr zufrieden.“

Stöver hofft nun darauf, dass beim anstehenden Heimspieltag am Sonnabend endgültig die Leichtigkeit zurück in seinem Team ist und zumindest der letztplatzierte TSV Giesen Grizzlys auf Distanz gehalten werden kann. „Wir wollen nicht als Tabellenletzter absteigen“, gibt Stöver die Marschroute für einen Pflichtsieg aus.

VG Delmenhorst-Stenum: Schaar, Uhlhorn, Gärtner, Maaß, Stöver, Wild, Dietmar, Lening, Janssen.