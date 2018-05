In der Aufwärmhalle springt ein Boxer Seil, zwei schlagen auf die Pranken ihrer Trainer ein, weitere sitzen mit geschlossenen Augen auf der Bank und gehen ihre Taktik vor dem anstehenden Kampf durch – oder erholen sich von den Schlägen kurz zuvor. In einer Ecke des rund zehn mal zehn Meter großen Raumes beginnt der Boxtag von Rafael Feza (17) und Ammar Sadat (20). Beide steigen für den TV Jahn Delmenhorst in den Ring. Der Verein veranstaltete kürzlich zum ersten Mal seit rund 18 Monaten einen Boxtag. 16 Kämpfe boten die Veranstalter um Box-Abteilungsleiter Ralf Carus den Zuschauern und Athleten.

Rund eine Stunde dauert es noch bis zur Ring-Premiere von Sadat. Seinen ersten Kampf bestreitet der 20-jährige Student an diesem Tag. Etwas mehr Erfahrung bringt Feza mit. Er gewann bis dato zwei seiner drei Duelle. Beide wirken sehr ruhig, beinahe in sich gekehrt. Keine Spur von proletenhaftem Benehmen. „Ich bin schon ziemlich nervös“, gesteht Feza. Und die Anspannung steigt minütlich. Routinen helfen den beiden. Nach dem Wiegen legen sie ihre Boxkleidung an. Die wichtigste Rolle spielen hier die Handschuhe. Zuerst wickelt Feza Bandagen um seine Hände: „Da muss man aufpassen. Sind die zu eng, behindern sie die Durchblutung, sind sie zu locker, schützen sie die Gelenke nicht“, erklärt der 17-Jährige.

Konzentration vor dem Kampf

Trainer Torsten Christophers gesellt sich zu seinen Schützlingen. „An den Tiefschutz gedacht?“, fragt er. „Gut, dann macht jetzt ein bisschen Schattenboxen, um auf Temperatur zu kommen“, weist er an. Er ist ein erfahrener Coach, seit 15 Jahren dabei. Da Sadat zuerst kämpft, konzentriert sich Christophers auf ihn. Liebevoll bereitet er den Mittelgewichtler vor. Er schmiert Sadat Vaseline über die Augenbrauen bis runter zu den Mundwinkeln, auch Nase und Jochbein bedeckt er mit dem Schmiermittel. „Vaseline macht zum einen die Haut geschmeidig, damit sie bei Treffern nicht reißt. Außerdem ist sie wasserabweisend. Und so fließt der Schweiß an den Augen vorbei“, erklärt der Boxtrainer. Dann greift er zu japanischem Heilöl, Chinaöl genannt. Er träufelt es auf seinen Finger, steckt diesen in Sadats Nasenlöcher und wischt über die Zunge seines Schützlings. „So bekommt er besser Luft, gut fürs Durchatmen“, sagt Christophers. Sadat setzt den Mundschutz ein, streift die Handschuhe über. 20 Minuten sind es noch bis zu seinem Fight. Während Feza seine Muskulatur beim Seilspringen lockert, schlägt Sadat sich ein. Christophers hat dafür Pranken angezogen und tänzelt um den 20-Jährigen herum. Bei jedem Treffer knallt es. Rechte Gerade, Uppercut. Unterbrochen von Abtauchen und Ausweichen. Christophers ist zufrieden. „Setz dich noch mal hin“, sagt er. Sadat zieht seine Handschuhe aus, nimmt auf der Bank Platz, lehnt sich an und schließt die Augen. „Da geht man noch mal die Taktik durch, konzentriert sich“, erklärt Feza. Nun ist er dran mit der Prankenarbeit.

Entschlossenheit beim Kampf

Die ersten Schläge sind Christophers nicht hart und genau genug. Er zieht seinen Schützling an sich ran, Stirn an Stirn. „Konzentriere dich“, fordert er. Feza agiert nun dynamischer, schlägt schneller. Wieder knallt es im Sekundentakt. „Geht doch“, kommentiert sein Trainer. Nun streut Feza an der Sprossenwand Dehnübungen ein, für Sadat wird es ernst. Sein erster Gang zu einem Kampf, zwischen den Zuschauern hindurch. Der Ringrichter inspiziert die Handschuhe der Kontrahenten. „Mundschutz drin?“, fragt er. In der Ringecke geben Christophers und Carus letzte Anweisungen. Eine Motivations-Backpfeife von Christophers setzt es noch, dann ertönt der Gong.

Sadat beginnt stürmisch, deckt seinen Gegner mit Schlägen ein, die Präzision leidet darunter. Carus ruft ihm kurze Kommandos zu, „Deckung hoch“ oder „Gerade Boxen, komm“. Derweil ermahnt der Ringrichter die Kämpfer: „Sauber schlagen“. Sadat neigt zu Schwingern, trifft auch mal mit der Innenhand. Er kämpft wild, mit viel Elan. In den Ringpausen – die Kämpfe sind auf drei Runden zu je zwei Minuten angesetzt – wedelt Christophers seinem Schüler Luft zu, Carus spült den Mundschutz. Beide geben Anweisungen wie „Du musst ihm den Weg abschneiden, lauf ihm nicht hinterher“. In der dritten Runde lassen bei Sadat die Kräfte etwas nach, die Schläge werden unkontrollierter. Nach dem Schlussgong liegen sich die Kontrahenten in den Armen. Beide haben gut kassiert. Der Kampfleiter holt das Urteil der Punktrichter ein und ruft die beiden Boxer zu sich, nimmt jeweils eine Faust in seine Hände – und reckt beide hoch. Unentschieden.

Trainer Christophers ist zufrieden. „Beim ersten Kampf geht immer ein Drittel Kondition nur wegen der Anspannung im Vorfeld drauf. Dazu ist die Premiere zu Hause vor Freunden und der Familie sehr schwer“, erzählt der Coach. Sadat zeigt sich derweil nur bedingt zufrieden. „Jetzt weiß ich auf jeden Fall mehr und mache es beim nächsten Mal besser. Das Hinterherlaufen hat viel Kraft gekostet“, berichtet er. Kaum fünf Minuten sind seit Kampfende vergangen, schon analysiert der 20-Jährige ganz sachlich. „Am Ende wollte ich noch mal Gas geben, habe die Arme runtergenommen, wollte den Gegner kommen lassen. Das war Blödsinn. Die dritte Runde habe ich verkackt. Am Anfang dachte ich, ich kann ihn schon in der ersten Runde...“. Sadat bricht ab und tippt sich an die Stirn. „So ein Quatsch“, fügt er hinzu.

In einem ersten Kampf ist ein gewisser Grad an Übermotivation natürlich. Kombiniert mit Nervosität macht sie diesen so schwer. Das weiß auch Feza. Seine Premiere verlor er, danach siegte er zweimal. „Beim ersten Kampf war ich so nervös“, erinnert er sich. Bis zu seinem Duell sind es jetzt noch zehn Minuten. Er tigert auch jetzt unruhig hin und her. Auch er setzt sich noch mal, geht noch mal sein Schlagrepertoire durch, trinkt einen Schluck Wasser. Dann geht er zum Ring, wirkt zurückhaltend.

Doch mit dem Gongschlag explodiert der 17-Jährige förmlich, attackiert unentwegt, sodass der Ringrichter seinen Gegner bereits in der ersten Runde anzählt. Mehrfach drängt er diesen an die Seile, trifft mit Schlagkombinationen. In den Runden zwei und drei bietet sein Kontrahent mehr Paroli, verpasst Feza eine blutende Nase und einen kleinen Cut unter dem Auge. Nach drei Runden sieht der Jahn-Boxer gezeichnet aus, gewonnen hat er den Kampf dennoch verdient.

Schmerzen nach dem Kampf

„Ich habe aggressiver als sonst geboxt“, berichtet er direkt nach dem Kampf noch leicht außer Atem. Sonst ist er eher der Distanzboxer, der seine Reichweite ausspielt. „Aber dieses Mal war mein Gegner genauso groß wie ich, ist auch ein Distanzboxer. Daher wollte ich ihn überraschen, indem ich draufgehe. Das hat ja auch zuerst gut geklappt“, sagt Feza. Verbesserungspotenzial gebe es natürlich. Hat er Schmerzen? „Beim Kampf tun die Treffer nicht weh. Das kommt erst später. Aber die Ausdauer geht runter, wenn man getroffen wird“, sagt er.

Groß ist die Erleichterung nach dem Kampf, das Gefühl des Sieges – oder bei Sadat, die Premiere nicht verloren zu haben – überdeckt die Erschöpfung. „Die Anspannung ist jetzt weg. Jetzt kann ich die anderen Kämpfe entspannt schauen“, sagt Sadat nach seinem Duell, während neben ihm die nächsten Kämpfer mit den Vorbereitungen starten: Seilspringen, Prankenarbeit, Chinaöl.