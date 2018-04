Steven Müller-Rautenberg (blau-gelb, hier gegen Eintracht Northeim) und der SV Atlas Delmenhorst verloren in Wolfsburg. (INGO MÖLLERS)

Wolfsburg. Als der Abpfiff des souverän leitenden Schiedsrichters Steffen Geismann (Garbsen) ertönte, sackten fast alle Spieler des SV Atlas Delmenhorst völlig erschöpft zu Boden. Die Enttäuschung war den Oberliga-Fußballern ins Gesicht geschrieben. Trotz eines engagierten Auftrittes verloren die Blau-Gelben beim Spitzenteam Union Lupo Martini Wolfsburg mit 1:3 (1:0). Die rund 80 mitgereisten und lautstarken Delmenhorster Anhänger, die sich bei der Anreise durch einen kilometerlangen Stau auf der A7 kämpfen mussten, wodurch die Begegnung 15 Minuten später angepfiffen wurde, tolerierten die kämpferische Leistung ihres Teams und versuchten, die Mannschaft sofort wieder aufzurichten. Denn nun warten drei eminent wichtige Spiele gegen den BV Cloppenburg, den Heeslinger SC und den TB Uphusen auf den SVA.

„Wir müssen jetzt in den nächsten beiden Spielen punkten“, betonte Manager Bastian Fuhrken, der sich nach der Partie sofort über die Ergebnisse der Konkurrenz informierte und danach ausschließlich gute Nachrichten feststellte. Denn sowohl Cloppenburg, als auch TuS Sulingen, SSV Vorsfelde und MTV Gifhorn verloren allesamt. Immerhin eine frohe Kunde nach einem bitteren Nachmittag.

Im Vergleich zum schwachen Auftritt gegen Sulingen am Mittwoch ersetzten Kevin Radke und Philip Immerthal die gelbgesperrten Marlo Siech und Nick Köster. Gegen das heimstärkste Team der Liga fand Atlas gut in die Partie, hatte in der 17. Minute jedoch Glück, als Wolfsburgs Elvir Zverotic aus 20 Metern den Außenpfosten traf. Atlas verteidigte sehr diszipliniert und nutzte gleich die erste Torchance zur nicht unverdienten Führung: Patrick Degen setzte auf der linken Seite Sebastian Kmiec in Szene, dieser flankte mustergültig und punktgenau auf den Kopf von Marco Prießner, der nur noch einnicken musste – 1:0 Atlas. „Wir haben von Beginn an den Kampf angenommen und uns dann mit dem Tor belohnt“, sagte Fuhrken.

Die Hausherren versuchten, postwendend zu antworten, und hatten durch Ante Rezic die Riesenchance zum Ausgleich, doch der Wolfsburger schoss freistehend aus fünf Metern viel zu zentral auf Florian Urbainski, der die Hände mit einer guten Reaktion gerade noch so hochreißen konnte (25.). Die Atlas-Defensive agierte in dieser Szene vogelwild und hatte großes Glück. Zehn Minuten später bediente Immerthal Prießner, der von der Strafraumgrenze knapp am linken Pfosten vorbei zielte (36.). Wenige Augenblicke später tankte sich der quirlige Zverotic durch, passte auf Leon Henze, doch dieser brachte es fertig, aus einem Meter den Ball nicht richtig zu treffen, sodass die Kugel in die Arme des eigentlich schon geschlagenen Urbainski kullerte (38.). Die Atlas-Führung hing inzwischen am seidenen Faden – dieser hielt aber bis zur Halbzeit.

In Minute 53 rettete erneut der Pfosten für die Blau-Gelben, nachdem sich Toptorschütze Petrus Amin gegen Stefan Bruns durchgesetzt hatte und volley aus 20 Metern abzog. 180 Sekunden später stand der ansonsten schwach spielende Steven Müller-Rautenberg in aussichtsreicher Position, zögerte jedoch viel zu lange und wurde letztlich noch entscheidend am Torschuss gehindert. „Steven muss das 2:0 machen“, haderte Fuhrken, der fünf Minuten später mit ansehen musste, wie die Gastgeber den verdienten Ausgleich erzielten.

Lupo dreht das Spiel

Nach einem Ballverlust von Degen an der Seitenlinie, ging es bei Martini blitzschnell über zwei Stationen, doch wieder hielt Urbainski bärenstark gegen Amin. Die Situation schien gelaufen, aber Atlas bekam das Leder nicht entscheidend aus der Gefahrenzone geschlagen. Das wurde dann durch einen Sonntagsschuss in den rechten Winkeln aus der zweiten Reihe durch den eingewechselten Dennis Carusone bestraft – 1:1 (62.). „Nach der überragenden Parade von Flo haben wir in der Situation den Zugriff verloren“, analysierte Fuhrken. Die Delmenhorster verloren nun den Faden. Der Wolfsburger Druck wurde zudem immer gewaltiger.

In der 72. Minute hatten die Hausherren die Begegnung dann gedreht, als ein einfacher Pass in die Schnittstelle die Atlas-Defensive komplett und viel zu einfach aushebelte, Zverotic eiskalt blieb und den Ball schließlich butterweich über Urbainski lupfte – 2:1. Hahn reagierte prompt mit einem Doppelwechsel und brachte Oliver Rauh sowie Dominik Entelmann für Immerthal und Müller-Rautenberg. Wolfsburg kontrollierte das Spiel nunmehr wie ein Topteam und ließ nichts mehr zu. Lediglich einen Distanzschuss von Prießner hatte Atlas noch zu bieten – mehr nicht. Fünf Minuten vor dem Ende zog Hahn die letzte Option, nahm mit Prießner den gefährlichsten Atlas-Akteur vom Platz und wechselte Lars Scholz ein. In der Nachspielzeit lief Amin nach einem Abschlag von Torwart Marius Sass auf Urbainski zu. Der Delmenhorster Keeper zögerte und wusste nicht so recht, ob er nun rauskommen soll oder nicht. Er kam schließlich zu halbherzig aus seinem Kasten und wurde problemlos mit einem Heber überlistet – 3:1 (90.+1).

„Das Team hat gekämpft, das ist das Entscheidende. Nun ist es natürlich sehr enttäuschend, dass wir mit drei Toren nach Hause geschickt werden. Aber wir müssen das Positive daraus ziehen“, sagte Co-Trainer Marco Büsing. „Eine Steigerung war erkennbar. Wir wollten uns wehren und haben als Team agiert. Das müssen wir für die nächsten Spiele mitnehmen“, fügte Fuhrken hinzu. Durch die Niederlagen der Konkurrenz bleibt Atlas Tabellenzehnter und hat bei einem ausgetragenen Spiel mehr als Uphusen drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.