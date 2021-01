Das Lieblingsteam von Tyrus Morgan, die Dallas Cowboys, sind bereits in der regulären Saison ausgeschieden. (INGO MÖLLERS)

Tyrus Morgan: Ich glaube, dass es Kansas City noch mal schafft. Sie haben einfach den Typen mit Magie im Arm als Quarterback: Patrick „my homeboy“ Mahomes.

Es war eine gute Saison. Ich bin froh, dass wir eine komplette Saison im American Football sehen konnten. Eventuell gibt es kommendes Jahr auch wieder ein paar Preseason-Games, die sind dieses Jahr coronabedingt ausgefallen.

Ich glaube, Tampa Bay wird im Conference-Final (Halbfinale, Anmerkung der Redaktion) auf die Packers oder die Seahawks treffen. Aber wir müssen erst mal abwarten, ob die Buccaneers aka TOMpa Bay es am Wildcard-Wochenende gegen Washington schaffen. Dieses Team hat eine sehr starke Defensive.

Auf die Browns bei den Steelers und die Rams bei den Seahawks. Das sind für mich die Topspiele dieser Runde. Beides sind Spiele, die es in der Saison in den Divisionen schon jeweils zweimal gab. Da herrscht eine besondere Rivalität. Da wird „Lights out Football“ gespielt.

Meine Dallas Cowboys – aber Spaß beiseite (Die Cowboys konnten sich nicht für die Playoffs qualifizieren, Anmerkung der Redaktion): Die Ravens haben vergangenes Jahr bereits eine sehr gute Saison gespielt und Quarterback Lamar Jackson war der MVP der Saison. In den Playoffs endete die Spielzeit jedoch bitter und die Ravens verloren gegen die Titans. Nun kommt es erneut zu einem Treffen der beiden Teams in der Wildcard-Runde. Ich denke, die Ravens sind in diesem Jahr in den Playoffs smarter und motivierter.

Die Patriots? In die Playoffs? Nein. Es wird ein paar Jahre dauern, um ein neues Team mit einer neuen Identität aufzubauen. Und sie müssen erst mal wieder ein paar Jahre gewinnen, um ihre ganze Fan-Base zurückzubekommen, die mit Tom Brady zu den Buccaneers gewechselt ist.

Ich mag es, dass diese beiden Teams in das Finale gekommen sind, und ich hoffe und bete, dass meine Ohio State Buckeyes gewinnen. Aber wir sprechen beim Gegner über Coach Nick Saban und ein Alabama-Team in guter Form. Es wird eine knappe Angelegenheit, weil Alabama viele College-Spieler hat, die bereits jetzt NFL-Niveau haben, NFL-ready sind, wie man sagt. Ich erwarte ein offensives Spiel mit guten Läufen, langen Pässen, beeindruckenden Catches an der Seitenlinie und am wichtigsten: Touchdowns, Touchdowns, Touchdowns. Von den Special-Teams könnte es auch lange Field Goals und lange Kicks und Punt Returns geben. Am Ende setzt sich Alabama mit 24:21 durch, tippe ich.

Es sollten acht Mannschaften ausgewählt werden, die in den Playoffs antreten. Es gibt einfach zu viele gute Teams, die aufgrund der kleinen Playoffs nicht mitmachen können.