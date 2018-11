Die Reserve des SV Atlas hat Trainer Daniel von Seggern erst mal in die Winterpause verabschiedet. Nun betreut er interimsweise das Oberliga-Team. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. An Tag eins nach der Ablösung von Jürgen Hahn als Cheftrainer beim SV Atlas hat sich sein vorübergehender Nachfolger Daniel von Seggern einen guten Jahresabschluss mit der Reserve des SVA verschafft. Durch den 7:1 (4:0)-Erfolg im Nachholspiel gegen RW Hürriyet verbesserten sich die Blau-Gelben auf Rang fünf in der Fußball-Kreisliga. Sehr gut ins Konzept passt es derweil, dass der Delmenhorster TB um Verlegung der für diesen Sonntag angesetzten Partie gebeten hat. Dadurch hat von Seggern nun mehr Zeit für seinen Interimsjob bei der Oberliga-Mannschaft und kann die Reserve in die Winterpause verabschieden. „Ich werde jetzt die Einheiten der ersten Mannschaft und die letzten drei Spiele betreuen. Nach dem Winter mache ich wie bisher bei der Zweiten weiter“, erklärte von Seggern das weitere Vorgehen.

Für die etwa 100 Zuschauer war das Spiel fast nebensächlich. Gesprächsthema war natürlich Hahns Demission bei der ersten Mannschaft. Teammanager Bastian Fuhrken berichtete vom „schwersten Tag meiner Karriere“ mit unzähligen Nachrichten und Anrufen. Das Spiel blieb davon unbeeinflusst, zu einseitig verliefen die 90 Minuten. „Wir sind praktisch ohne Torwart und mit drei Spielern der 2. Herren angetreten. Natürlich haben wir verdient verloren“, beschrieb Hürriyets Coach Deniz Ekici die Lage beim Tabellenvorletzten.

Atlas II hatte mit Keisuke Morikami und Thore Sikken zwei Akteure in der Startelf, die von Seggern künftig auch bei der Oberliga-Mannschaft anleiten wird. Sikken trug sich mit drei Treffern in die Torschützenliste ein, Morikami überzeugte mit einigen tollen Pässen. Dazu gab es freilich auch viel Raum. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gespielt, was wir eigentlich wollten. Die Taktik war defensiv ausgerichtet, leider haben sich einige Spieler nicht daran gehalten“, kritisierte Ekici die sorglose Herangehensweise seiner Schützlinge. So gab es viel Platz, dazu begünstigte der hervorragende Rasen auf der DTB-Anlage die Atlas-Kombinationsmaschinerie. Dominik Entelmann nutzte das schon nach sechs Minuten zum 1:0 nach Vorarbeit von Dennis Metzing.

Anschließend ließ Entelmann zahlreiche weitere gute Möglichkeiten liegen, bis ein abgefälschter Schuss von Emiliano Mjeshtri in der 31. Minute mit dem 2:0 den Knoten zum Platzen brachte. Sikken legte vor der Pause noch einen Doppelpack nach. Zunächst staubte er einen Schuss von Entelmann, den der unsichere Hürriyet-Keeper Vahit Fidai hatte abklatschen lassen, zum 3:0 ab (36.). Fünf Zeigerumdrehungen später lochte Sikken einen feinen Rückpass von Metzing ein.

Strittiger Strafstoß

Als Patrick Klenke kurz nach der Pause einen etwas umstrittenen Foulelfmeter – Mehmet Damat hatte deutlich mehr den Ball als Entelmanns Fuß getroffen – zum 5:0 vollstreckte (48.), schien alles auf ein Schützenfest hinauszulaufen. Doch es ist Hürriyet anzurechnen, dass es nie aufgab und im Rahmen seiner Möglichkeiten gut mitspielte. „Atlas hat aber auch nachgelassen“, erklärte Ekici die Angleichung der Kräfte. Trotzdem fiel das nächste Tor wieder für Atlas II, wobei der in dieser Spielzeit bereits 17-fache Torschütze Emiliano Mjeshtri mustergültig auch Entelmanns 17. Saisontor auflegte (76.). Hürriyet belohnte sich für seine Bemühungen schließlich mit dem Ehrentor, der eingewechselte Yasin Güney bezwang Atlas-Schlussmann Marvin Schmidt mit einem gefühlvollen Lupfer (83.).

Den Schlusspunkt setzte allerdings erneut Sikken nach Hereingabe von Hanno Hartmann – 7:1 (87.). „Wir haben mit wenig Mitteln das Optimale herausgeholt. Schön war es, dass wir durchwechseln konnten und Spielern eine Chance gegeben haben, die sonst nicht so oft zum Einsatz kommen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns etwas einlullen lassen“, kommentierte von Seggern den Spaziergang, den er in dieser Form in der Oberliga wohl nicht erleben wird. Vielleicht dann zum Start ins neue Jahr, wenn die Atlas-Reserve mit den vorgeschalteten Nachholspielen gegen den Delmenhorster TB (24. Februar) und TV Falkenburg (1. März) Aufwärmgegner vorfindet, die im Hinspiel jeweils zweistellig besiegt wurden.