Neerstedts Trainer Andreas Müller zeigte sich mit der Leistung seines Teams zufrieden, insbesondere auch mit der von Thomas Schützmann (links). (INGO MÖLLERS)

Deutlich mit 36:17 (19:10) haben die Handballer des TV Neerstedt zum Saisonstart in der Verbandsliga Nordsee gegen den TSV Daverden gewonnen. Die ungewohnten Hygienerichtlinien aufgrund der Corona-Pandemie setzten die Verantwortlichen des TVN gut um, sodass sie 68 Zuschauern einen Platz anbieten konnten. Trainer Andreas Müller zeigte sich mit seinem Team zufrieden, insbesondere auch mit der Integration der Neuzugänge aus der eigenen Jugend – Christoph Steenken und Florian Schrader – sowie der Leistung des reaktivierten Thomas Schützmann.

Neerstedt bestimmte von Beginn an das Geschehen und zog rasch mit 7:2 davon. Marcel Behlmer war dreimal in Folge erfolgreich, ließ dann jedoch einen Strafwurf zum möglichen 8:2 aus. Nach dem 10:5 sorgten Zeitstrafen dafür, dass die Heimmannschaft zwischen der zwölften und 20. Minute ein wenig den Faden verlor. Daverden bäumte sich auf und verkürzte auf 10:11. Behlmer verwarf in der ersten Halbzeit zwar insgesamt zwei Strafwürfe, dennoch setzte sich der TVN ab der 20. Minute auch dank der Tore Behlmers auf 19:10 ab. Genau zehn Minuten lang erzielten die Gäste, die ihren verletzten Goalgetter Lajos Meisloh schmerzlich vermissen, gegen die aufmerksame Neerstedter Deckung kein einziges Tor.

Im zweiten Durchgang gab sich das Gästeteam zum Leidwesen seines Trainers Ingo Ehlers sehr schnell auf und kassierte nach technischen Fehlern und Fehlwürfen Gegenstoß um Gegenstoß, sodass nach 50 Minuten ein 30:15 für die Neerstedter zu Buche stand. Das schönste Tor des Tages erzielte Eike Kolpack mit einem Kempatrick nach feinem Zuspiel von Michael Uken.

Ein Topfavorit wartet

Den Sieg gegen Daverden wollte Andreas Müller nach dem Spiel nicht überbewerten, schließlich ging es gegen einen Abstiegskandidaten. Bis auf Boyke Wilkens zeigte kaum ein Akteur der Gäste Verbandsliga-Niveau. Die Neerstedter stufte Daverdens Coach Ingo Ehlers hingegen als eine der besten fünf Mannschaften der Liga ein. Müller blickte bereits auf das Spiel beim OHV Aurich II am kommenden Sonnabend voraus. Dann wartet einer der Topfavoriten auf den TVN. „Dieses Mal wollen wir uns deutlich besser verkaufen als im vegangenen Jahr bei der herben 25:35-Klatsche“, kündigte Müller an.