Sascha Görke hat seine komplette fußballerische Laufbahn beim VfL Wildeshausen verbracht. (INGO MÖLLERS)

Dass sich beim VfL Wildeshausen personell einiges tun würde, hatte der Fußball-Landesligist schon vor Längerem angekündigt. In den vergangenen Wochen gaben die Krandelkicker mehrere Abgänge bekannt, nun sind die Gespräche mit dem aktuellen Kader abgeschlossen. Die finale Personalie hat es aber noch einmal in sich: Mit Sascha Görke verlässt der Kapitän die Mannschaft von Trainer Marcel Bragula.

Görke war in den zurückliegenden rund zwölf Jahren eine prägende Figur bei den Wildeshausern. Wie Teammanager Sebastian Pundsack mitteilt, spielten sowohl private als auch berufliche Veränderungen bei Görkes Entscheidung eine Rolle. Die Gründe habe er gegenüber dem Trainerteam und der Mannschaft bereits frühzeitig im vergangenen Jahr kommuniziert, „sodass diese Entwicklung für alle Beteiligten keine Überraschung mehr war. Dennoch ist der Abgang von Sascha sehr schmerzlich“, unterstreicht Pundsack.

Sascha Görke hat seine komplette fußballerische Laufbahn beim VfL verbracht und alle Mannschaften von der Jugend bis zur 1. Herren im Krandel durchlaufen. „Obwohl es immer wieder auch Angebote umliegender Vereine gab, war ein Wechsel für Sascha nie eine wirkliche Option", erzählt Pundsack. Im Herrenbereich war Görke bereits 2009 als A-Jugendlicher in der Kreisliga unter Coach Jürgen Gaden und dessen Co-Trainer Peter Görke, Vater von Sascha, aktiv. Er holte mit dem Team 2010 die Meisterschaft in der Kreisliga, welche den Grundstein für eine erfolgreiche Zeit der Krandelkicker legte. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga folgten zwei weitere Aufstiege in die Landesliga (2015 und 2019).

„Innerhalb der Mannschaft und des Vereins genießt Sascha darüber hinaus allerhöchstes Ansehen. Nicht umsonst geht er als Kapitän der Mannschaft voran und ist Kopf des Mannschaftsrates. Sascha vertritt stets eine klare Meinung und ist ein wichtiger Faktor für die Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam. Auch neben dem Platz hat Sascha sich stets für das Wohl der Mannschaft eingesetzt und viel Organisatorisches geleistet. Das alles ist nicht selbstverständlich und zeigt nochmals, welchen Stellenwert er hat. Wir alle sind ihm zu großem Dank verpflichtet", sagt Sebastian Pundsack.

Künftig für 3. Herren aktiv

Wenngleich Görke nicht mehr für das Landesliga-Team der Wildeshauser auflaufen wird, bleibt er dem Verein erhalten. Künftig wirkt er bei den 3. Herren mit. „Hier wird er gemeinsam mit seinem engsten Freundeskreis in der Kreisklasse im Landkreis Oldenburg unterwegs sein", erklärt Pundsack.

Insgesamt verzeichnet der VfL nun sieben Abgänge (Sascha Görke, Lukas Schneider, Sebastian Bröcker, Steve Köster, Hauke Glück, Sören Willers und Lennart Feldhus). Ihnen stehen mit Lucas Abel und Janne Ole Kay, die beide vom BV Essen kommen, sowie Jan Stubbmann, der vom TSV Ottersberg wechselt, drei Neuzugänge gegenüber. Laut Pundsack haben alle übrigen Spieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Derzeit befinde man sich noch in Gesprächen mit weiteren Spielern. Das Ziel sei, noch ein bis zwei neue Akteure in den Krandel zu lotsen.

„Fest steht, dass sich das Gesicht der 1. Herren des VfL Wildeshausen zum Sommer deutlich verändern wird. Einerseits ist das sehr schade, andererseits aber auch durchaus spannend und reizvoll, da etwas Neues entstehen kann. Junge Spieler können weiter wachsen und Verantwortung übernehmen. Die dienstälteren Spieler im Kader sind ebenso gefordert, das Zepter zu übernehmen und die Mannschaft zu führen. Zusammenfassend wartet also eine spannende Herausforderung auf das Trainerteam um Marcel Bragula, Patrick Meyer sowie David Lohmann, die bereits jetzt voller Tatendrang sind", erläutert Sebastian Pundsack.