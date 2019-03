Trainer Kai Stöver (INGO MÖLLERS)

Nienhagen. Mit einer guten Vorstellung haben sich die Volleyball-Damen der VG Delmenhorst-Stenum aus der Oberliga verabschiedet. Zwar kassierten sie beim neuen Meister SV Nienhagen eine 0:3-Niederlage (23:25, 14:25, 22:25), konnten aber immerhin zwei Sätze lang gut mithalten und verabschiedeten sich so versöhnlich in die Verbandsliga.

Mit nur acht Spielerinnen war Coach Kai Stöver nach Nienhagen in den südlichsten Zipfel Niedersachsens gereist. Er machte aus seiner personellen Not eine Tugend und stellte taktisch etwas um, was sich dann vor allem im erfolgreicheren Angriffsspiel der Delmenhorsterinnen auf der Diagonalposition bemerkbar machte. Weil damit auch eine bessere Blockarbeit einherging, gestalteten seine Schützlinge den ersten Satz lange Zeit ausgeglichen.

Bis zum 10:10 begegneten sich beide Teams annähernd auf Augenhöhe, ehe sich der hohe Favorit etwas absetzte und eine Fünf-Punkte-Führung herausspielte. Die Gäste steckten nicht auf, verkürzten und blieben bis zum Ende eine unangenehme Mannschaft, die allerdings durch ihre etwas zu hohe Eigenfehlerquote letztlich doch noch den Kürzeren gegenüber dem neuen Meister zog und den ersten Satzverlust des Tages hinnehmen musste.

Dies wirkte im zweiten Durchgang noch lange nach. Die Gastgeberinnen nutzten das konsequent mit direkten Punktgewinnen aus und setzten sich folgerichtig mit einem deutlichen 25:14 durch.

Im dritten Abschnitt hatten sich die Stöver-Schützlinge dann wieder gefangen, mussten aber dennoch ständig einem Rückstand hinterherlaufen. Nienhagen war erneut das reifere und deutlich bessere Team, doch die VG-Damen wollten sich nicht so schnell geschlagen geben. Einen 11:17-Rückstand egalisierten sie bis zum 20:21 fast noch, ehe die Gastgeberinnen erneut zuschlugen und das Kapitel Oberliga für die VG Delmenhorst-Stenum damit endgültig beendeten.

Mit einem kleinen Paukenschlag wartete Trainer Kai Stöver dann nach Spielende auf: Der Übungsleiter verkündete seinen Rücktritt. Nach sieben Jahren als Trainer der ersten Damenmannschaft wird er für die neue Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

VG Delmenhorst-Stenum: Schaar, Bohms, Uhlhorn, Gärtner, Stöver, Wild, Cebotareva, Dietmar.