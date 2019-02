René Frerichs (rot) vom Delmenhorster TV dominierte das Kumite-Finale (Ü45, +80 Kilogramm) gegen den Wolfsburger Sabri Al-Hereh und holte den Titel mit 5:0 Punkten. (INGO MÖLLERS)

Im Kampfsport geht es in der Regel darum, den Gegner hart zu treffen und so zu besiegen. Ihn zur Aufgabe zu bringen. Ihm den Knockout verpassen. Doch beim Karate verhält es sich anders. Hier müssen die Kämpfer beweisen, dass sie die Technik beherrschen. Sie zeigen daher Schläge und Tritte, stoppen diese jedoch kurz vor dem Kopf oder Körper des Kontrahenten oder treffen ihn nur leicht. Vier Richter sitzen rundherum um die Matte und halten je eine Fahne mit der Gürtelfahne der beiden Kämpfer in Händen, ein Hauptrichter steht auf der Matte und leitet das Geschehen. Heben mindestens zwei von vier Richtern nach einem gelungenen Schlag oder Tritt die jeweilige Fahne, unterbricht der Hauptschiedsrichter und vergibt Punkte. Der Kämpfer, der nach zwei Minuten mehr Zähler auf dem Konto hat, gewinnt. So läuft es in der Diszplin Kumite – Zweikampf ohne Vollkontakt. Hier ist René Frerichs vom Delmenhorster TV Experte.

Bei den Niedersächsischen Landesmeisterschaften der Jugend, Junioren, Leistungs- und Masterklasse, die kürzlich vom DTV in der Halle am Stadtbad organisiert wurden, sicherte sich Frerichs den Titel (Masterklasse Ü45; +80 Kilogramm). Im Finale besiegte er den Wolfsburger Sabri Al-Hereh. Zwei mittlere Wertungen (Fußtechniken gegen den Oberkörper/Rücken) und eine Fausttechnik zum Kopf heimste er ein, sein Kontrahent verbuchte keine Wertung. „Ich kannte den Gegner vorher nicht, daher musste ich schauen, was er kann und dann schnell reagieren“, berichtete Frerichs von seinem Kampf. Zudem sei wichtig, ständig Druck zu machen und so das Geschehen auf der Matte zu beherrschen. „Ich habe gesehen, dass er nicht so schnell mit den Füßen ist und habe entsprechend gekontert“, erklärte der Karateka sein Rezept zum Titel.

Gelungene Organisation

Nach dem klaren 5:0-Sieg empfingen ihn mehrere Vereinskameraden neben der Matte und schlossen ihn in die Arme, unter anderem Martina Schumacher. Diese hatte nur wenige Minuten zuvor den Landesmeistertitel der Frauen Ü45 der Masterklasse in der Diszplin Kata gewonnen. Kata heißt übersetzt „Form“. Bei einer Kata zeigt ein Karateka Schlag-, Tritt- und Sprungtechniken in Reihe gegen imaginäre Gegner. Dabei kommt es auf Präzision, Intensivät und Dynamik an. Alle fünf Kampfrichter waren im Finale überzeugt, dass Schmumacher die bessere Kata als Vereinskameradin Monika Cordes zeigte. „Beide haben hervorragende Leistungen gezeigt, Monika hat im Finale dann zwei leichte Wackler drin gehabt. Das war die Entscheidung“, ordnete Rolf Haferkorn, seit 38 Jahren Trainer beim DTV, ein. Schumacher indes war überglücklich. „Ich habe mich zwei Monate intensiv auf die Landesmeisterschaft vorbereitet. Natürlich habe ich mir den Sieg erhofft. Im Finale hat es einfach gut geklappt“, erzählte die Karateka.

Grundsätzlich schnitten die Delmenhorster sehr gut ab. Neben Frerichs, Schumacher und Cordes ergatterten auch Katharina Schmidt (Masterklasse; Ü30; Kata) mit Silber und Peter Koehler-Feyrer (Masterklasse; Ü30; Kata) mit Bronze Medaillen. „Ich bin mit dem sportlichen Abschneiden sehr zufrieden. Auch die Organisation hat gut funktioniert“, bilanzierte Haferkorn, der auch als Kampfrichter fungierte.

Insgesamt 45 Freiwillige richteten knapp vier Stunden lang die Halle her. Sie legten mehr als 300 Quadratmeter Matten aus, sodass parallel drei Kämpfe ausgetragen, beziehungsweise Katas, gezeigt werden konnten. 27 Kampfrichter überwachten die Wettbewerbe. Dazu gesellten sich zwei Ärzte, Security-Kräfte und allerlei weitere Helfer.

Und alle wurden gebraucht: Während Marco Beyer, der die Landesmeisterschaftsleitung gemeinsam mit Petra Rassek Halle innehatte, der Presse gerade erläuterte, für welche Vergehen ein Kumite-Teilnehmer bestraft wird, setzte es hinter ihm auf der Matte beim Teamkampf einen schweren Treffer. Einem Kämpfer floss nach einem Faustschlag Blut aus der Nase, die Ärztin attestierte daraufhin Kampfunfähigkeit, was wiederum zur Disqualifikation des schlagenden Kontrahenten führte – unabhängig davon, ob er absichtlich durchzog. „Sowas sollte eigentlich nicht passieren“, meinte ein zuschauender Trainer. Beyer brach seine Erklärungen ab und eilte zur Matte. Die (vermutlich) gebrochene Nase war dann aber auch die schlimmste Verletzung bei der Meisterschaft – eine durchaus gute Bilanz bei 135 Startern. Haferkorn zog kurz und knapp seine Bilanz. „Tolles Team, tolle Kämpfer“, sagte der Inhaber des 5. Dan.

„Das Niveau hier war schon sehr hoch“, ergänzte Beyer. Neben den Landesmeistertiteln ging es auch um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Allen Karateka, die eine Podestplatzierung erreichten, gelang diese. Die deutsche Meisterschaft der Masterklasse ist für den 29. September in Bielefeld terminiert. Zudem ging es für die Kämpfer um die Möglichkeit, in den Landeskader aufgenommen zu werden: „Die Gewinner haben ein Anrecht auf Sichtung für den Landeskader. Bei beständig guten Leistungen werden sie dann aufgenommen“, erklärte Beyer.