Loort Fleddermann vom RC Hude (hier auf Qualito) gewann die Überraschungs-Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M* auf seinem Wallach Sir Henrie. (Ingo Möllers)

Hude. „Gelungen“ – so fasste Wiebke Heyer die jüngst ausgetragenen Huder Reitertage kurz zusammen. Selbstverständlich hatte die Pressewartin des gastgebende RC Hude aber auch noch ein ausführlicheres Fazit parat: „Wir hatten fast 1000 Nennungen und haben tolle Prüfungen gesehen. Außerdem hat das Wetter mitgespielt, vor zwei Jahren war das mal anders. Und mit Sandra Auffarth hatten wir ja auch hohen Besuch, das war ein Highlight“, sagte Heyer. Einen Wermutstropfen beklagte die Pressewartin allerdings doch: die Zuschauerzahlen. Die seien eher dürftig gewesen, man habe auf mehr Zuspruch gehofft. Warum sich die Ränge in diesem Jahr nicht so wie erhofft gefüllt hätten? Heyer hat eine Vermutung: „Es gab parallel viele andere Veranstaltungen in der Umgebung. Dann wird es für uns schwierig.“

Bei den Huder Reitertagen wurden in diesem Jahr zusätzlich zu den Prüfungen die Kreismeistertitel des Kreisreiterverbandes Delmenhorst vergeben – gleich sechs davon gingen an die Reiter des RV Ganderkesee. Aber auch die Gastgeber konnten bei den Kreismeisterschaften den einen oder anderen Pokal abstauben: Die Dressurmannschaft kürte sich zum Kreismeister; Frederik Geue wurde beim Springen der Leistungsklassen zwei und drei Zweiter; Johanne Geue landete in der Pony-Dressur auf Rang drei; Kathryn Wolgast holte den Vizetitel beim Springen der Leistungsklassen vier und fünf vor ihrer Vereinskameradin Finja Frerichs; im Nachwuchschampionat freute sich Milaine van Kleef über Bronze.

Das eigene sportliche Abschneiden stellte den Gastgeber also ebenfalls durchaus zufriedenstellen – Loort Fleddermann gewann beispielsweise noch die Üerraschungs-Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M*. „Es lief super, wir hatten einige tolle Ergebnisse. Die Huder waren gut vertreten, fast alle Reiter haben sich platziert“, lobte Pressewartin Heyer. Alle Kreismeister wurden am Sonntagnachmittag nochmals geehrt, traditionell sprangen anschließend einige Reiter in ein extra aufgestelltes Wasserbecken.

Bevor sich der Reitclub Hude wieder mit der neuen Auflage im kommenden Jahr beschäftigt, steht erst einmal der Abbau an. Danach wolle man sich zusammensetzen.