Hude. Zwei knappe Niederlagen hat der TV Hude in der Tischtennis-Oberliga kassiert: Gegen den ersatzgeschwächten Tabellenführer Hannover 96 gab es am Sonnabend ein 5:9, beim bisherigen Schlusslicht MTV Wolfenbüttel unterlagen die Huder mit 6:9 und übernahmen damit die Rote Laterne. Die ohnehin nur geringen Restchancen auf den Klassenerhalt dürften sich damit auch schon zerschlagen haben. „Realistischerweise sollten wir für die nächste Saison für die Verbandsliga planen“, bestätigte Felix Lingenau, der mit den Leistungen an beiden Tagen nicht ganz zufrieden war. „Wir zeigen immer mal wieder gute Phasen, aber es fehlt einfach die Konstanz, oft mangelt es anscheinend auch an Selbstvertrauen“, erklärte der Huder Routinier.

Gegen Hannover mussten die Huder den eigentlich angeschlagenen Pierre Barghorn einsetzen, da kein adäquater Ersatz zur Verfügung stand. Bei den Gästen wurden die fehlenden Sven Kath und Ondrej Kunz durch die jungen Mikael Hartstang und Felix Misera aus der Landesliga-Mannschaft vertreten. „Man muss sagen, dass ab Position vier bei uns dann zu wenig gekommen ist, wenn wir schon mit einer positiven Doppelausbeute anfangen und drei Punkte gegen die starken Stammspieler holen“, fand Lingenau. Nach den Doppeln hatte im Duell der beiden irischen Linkshänder der starke Ryan Farrell gegen den ehemalige Huder Zak Wilson auf 3:1 erhöht. Und als Lingenau gegen Max Kulins die 4:2-Führung holte, keimte angesichts der Hannoveraner Aufstellung Hoffnung auf eine Überraschung bei den Gastgebern auf. Jonas Schrader, Pierre Barghorn und Finn Oestmann nutzten die Vorlage aber nicht und blieben ohne Erfolg, sodass die Gäste dann mit fünf Siegen in Folge aus einem 2:4 ein 7:4 machen konnten. Farrell hatte dabei gegen Richard Hoffmann noch die Chance, das Spiel offener zu gestalten: Er holte einen 0:2-Satzrückstand auf, musste sich dann aber im fünften Durchgang noch mit 9:11 geschlagen geben. Lediglich Felix Lingenau konnte gegen Abwehrspieler Dominik Jonack noch für eine Ergebnisverbesserung sorgen.

In Wolfenbüttel wollten die Huder dann wenigstens den einzigen Hinrunden-Erfolg wiederholen. „Mit einem Sieg hätten wir zumindest eine gute Ausgangsposition holen können, um nicht Letzter zu werden und damit schon mehr zu erreichen, als wir vor der Saison erwartet hätten“, erklärte Lingenau. Barghorn, dessen Verletzung sich am Vortag verschlimmert hatte, musste passen und wurde von Marco Stüber vertreten.

Nach 0:2-Rückstand sah es dann phasenweise gut aus für die Huder. Mit einem Fünfsatzsieg – bereits dem dritten im vierten Fünfsatzspiel für die Huder – gegen Klaus Peter Specht holte Stüber die 5:3-Führung für den TVH. Dann aber entglitt den Gästen die Partie. Finn Oestmann spielte gegen Josef Oleksik phasenweise gut, in den knappen Situationen aber nicht mutig genug. Ryan Farrell, der im ersten Spiel noch stark agiert hatte, offenbarte große Schwächen gegen das defensive Spielsystem von Sven Arnhardt. Und auch Florian Henke konnte gegen Florian Haux seine Leistung aus der ersten Runde nicht bestätigen. Lediglich Felix Lingenau gelang gegen Alexander Baum noch sein dritter Einzelsieg des Wochenendes. Die anderen Partien gingen alle an die Gastgeber. Lingenau: „Insgesamt war das in allen Bereichen zu wenig gegen einen Gegner, der ungefähr auf unserem Niveau und damit durchaus schlagbar war.“