Simon Matta (Mitte) erzielte das wichtige 1:0 für den SV Tur Abdin im Spiel gegen den Heidmühler FC (rote Trikots). (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Der Dauerregen hatte seine Spuren bei Christian Kaya hinterlassen: Er war von oben bis unten durchnässt. Seine gute Laune ließ sich der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst dadurch jedoch keineswegs verderben. Warum auch? Immerhin hatte sein Team gerade mit einer guten Leistung den Landesliga-Absteiger Heidmühler FC mit 2:0 (1:0) geschlagen. „Das war wirklich ein sehr gutes Spiel von uns. Heute hat alles gepasst“, sagte der Coach. Nach fünf Spielen haben die Aramäer somit neun Punkte auf dem Konto – gleichbedeutend mit Rang acht.

Eigentlich ist es nicht sonderlich überraschend, dass der SV Tur Abdin den Heidmühler FC geschlagen hat. Schließlich haben die Aramäer viel Qualität im Kader und können an guten Tagen jede Bezirksliga-Mannschaft besiegen. Dass der Kaya-Elf das gegen die Gäste allerdings in so überzeugender Art und Weise gelang, war für Außenstehende nicht unbedingt zu erwarten. Immerhin hatte Abdin zuvor erst vier Liga-Spiele absolviert, während der HFC schon siebenmal aufgelaufen war – der Rhythmus fehlte der Kaya-Elf also. Den einen oder anderen neutralen Zuschauer mag sie mit der Leistung also überrascht haben, ihren Coach allerdings nicht. Kaya: „Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, weil wir eine starke Trainingswoche hatten. Mir war klar, dass wir gutes Spiel abliefern würden. Aber einen Sieg kann man natürlich nicht planen.“

Tatsächlich erwischte seine Mannschaft den besseren Start in die Begegnung. Abdin wirkte schlichtweg wacher und strahlte zudem mehr Präsenz in den Zweikämpfen aus. Die Gastgeber verbuchten gleich in den ersten Minuten gute Gelegenheiten, vor allem wenn sie sich schnell und flach nach vorne kombinierten, wurde es gefährlich für den HFC. Ein solcher Angriff bescherte Abdin auch die Führung: Nach einem schön vorgetragenen Konter tauchte Johannes Artan im HFC-Strafraum auf. Der Abdin-Stürmer behielt die Übersicht und legte den Ball quer in die Mitte. Dort war es Simon Matta, der zum 1:0 einschob (7.). In der Folge bestimmte Abdin weiterhin das Geschehen, wenngleich der Landesliga-Absteiger nun auch vermehrt am Spiel teilnahm. So verzeichneten die Gäste nach 29. Minuten ihre beste Chance, als Keno Siebert über Außen in den Strafraum drang und abzog. Abdin-Keeper Jens Dekarski strecke sich jedoch und lenkte den Ball so um den Pfosten. Vier Minuten später vollbrachte HFC-Akteur Jascha Meine das Kunststück, das Leder aus fünf Meter direkt in die Arme von Dekarski zu schießen.

Viel mehr Chancen ließen die Gastgeber in Durchgang eins aber nicht zu. Sie arbeiteten in der Defensive äußerst konzentriert. Offensiv fehlte Abdin dagegen hin und wieder die Konsequenz, gerade der letzte Pass landete häufig nicht beim Mit- sondern Gegenspieler. Trotzdem konnte Kaya mit seiner Elf zufrieden sein, sie setzte seine Vorgaben gut um. Vor allem die Umstellung im Mittelfeld trug Früchte: Joseph Kaya agierte als defensiver Sechser und räumte vor der Abwehr alles ab. Dennis Thüroff und Can Blümel kurbelten derweil den Spielaufbau an. „Wir waren heute in der Defensive und Offensive ein Team. Meine Mannschaft hat es geschafft, Situationen gut zu lösen“, meinte Kaya, der sich vor allem von den Passstafetten seines Teams beeindruckt zeigte.

Zwar starteten beide Teams recht schwach in die zweite Halbzeit – man ist geneigt zu sagen, dass sich das Niveau dem schlechten Wetter anpasste –, doch ab der 70. Minute übernahm Abdin wieder das Kommando. Gerade Manuel Celik wirbelte ordentlich auf außen und brachte die Gäste immer wieder in Bedrängnis, was Zählbares sprang aus den Aktionen jedoch erst mal nicht heraus. Mal rutschte ein Abdiner im Strafraum am Ball vorbei, mal war der Abschluss zu harmlos. Wenn sich die Aramäer etwas vorwerfen lassen müssen, dann, dass sie es verpassten, die Partie vorzeitig zu entscheiden. „Ich habe nichts zu meckern, außer dass wir zu lange für das zweite Tor gebraucht haben“, meinte auch Kaya. Tatsächlich sorgte Celik erst eine Minute vor Ultimo für die Entscheidung: Er setzte sich auf der Außenbahn gut durch und drang von links in den Strafraum ein. Mit viel Gefühl und guter Technik spitzelte er den Ball an HFC-Torhüter Malte Wurps vorbei und rein ins Tor – der 2:0-Endstand.