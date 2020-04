Der 24-Stunden-Lauf Burginsellauf zieht Massen an. In diesem Jahr fällt er aufgrund der Corona-Krise aus. (INGO MöLLERS)

Der Burginsellauf 2020 fällt aus. „Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen, den Burginsellauf am 20. und 21. Juni dieses Jahres abzusagen. Die Gesundheit aller Teilnehmenden, der Helferinnen und Helfer und natürlich auch die der Zuschauer hat oberste Priorität. Von daher ist die Absage des Burginsellaufs alternativlos“, teilen die Organisatoren um Dieter Meyer mit.

Der Termin für den Lauf 2021 steht bereits fest: Am 19. und 20. Juni 2021 können Läufer wieder ihre Runden durch die Graftanlagen der Delmestadt ziehen. Eine Verschiebung in den Herbst kam für die Organisatoren nicht in Betracht. „Zum einen kommen wir uns dann mit zahlreichen anderen Sportveranstaltungen in die Quere und außerdem sind dann die Nächte wieder länger und die Sportler müssten deutlich länger bei Dunkelheit laufen“, erklären die Veranstalter. Auch ist unklar, ob die Veranstaltung im Herbst überhaupt erlaubt wäre.

Die Organisatoren wollen schnellstmöglich mit allen Partnern und bereits angemeldeten Teilnehmern klären, welche Konsequenzen aus dieser Absage resultieren und die nächsten Schritte einleiten. „Und dann werden wir uns mit aller Kraft auf die Planungen für den Burginsellauf 2021 stürzen, um den Teilnehmern wieder ein unvergessliches sportliches Highlight in Delmenhorst anzubieten“, zeigen sich Meyer und das Organisationsteam optimistisch und motiviert.