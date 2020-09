Rebecca Horstmann und Friend of mine (hier in Rastede) landeten in Balve im Mittelfeld und verpassten so die Finalqualifikation. (Janina Rahn)

Es ist entschieden, welche Talente der U25-Dressurreiter im Finale des Piaff-Förderpreises antreten: Im Rahmen des Longines Balve Optimum-Dressurfestivals 2020 wurde nicht nur die Deutschen Meisterschaften, sondern auch die letzte Qualifikationsprüfung der Dressur-Nachwuchs-Turnierreihe ausgeritten. Mit am Start war Rebecca Horstmann vom RV Ganderkesee, die Finalqualifikation verpasste sie jedoch.

In diesem Jahr war die Turnierreihe zur Förderung des bundesdeutschen Dressur-Nachwuchses von vielerlei unvorhergesehenen Turbulenzen geprägt: Zwei der vier ursprünglichen Qualifikationstermine mussten gestrichen und anderweitig nachgeholt werden, ein weiterer wurde von jetzt auf gleich von Warendorf nach Kronberg verlegt. Alles wegen des Coronavirus. Und auch bei der letzten Station der Tour war lange nicht klar, ob das Turnier über die Bühne gehen kann. Zum Glück für die Reiter blieb das nordrhein-westfälische Balve von Infektions-Hotspots und Quarantänemaßnahmen verschont und so startete zumindest das Freiluft-Dressurfestival. Rebecca Horstmann ritt hier mit weiteren 14 der besten deutschen Nachwuchs-Dressurreiter ins Viereck. „Das Turnier war wunderschön“, schwärmte das Nachwuchstalent im Nachhinein, obwohl für sie keine Platzierung bei den Prüfungen drin war.

Die Ganderkeseerin lobte die Veranstalter. „Leider konnten aufgrund der Corona-Maßnahmen nur die Dressurprüfungen stattfinden, das heißt, es war doch sehr anders als sonst in Balve. Ich war schon einmal dabei als Zuschauerin und durfte das Ganze aus der Perspektive erleben, deshalb kann ich schon sagen, dass einiges fehlte. Dennoch haben sie sich große Mühe gegeben, etwas auf die Beine zu stellen und die Deutschen Meisterschaften überhaupt stattfinden zu lassen, was nicht selbstverständlich ist. Gerade, dass sie unsere Prüfungen dann auch noch übernommen haben, war sehr beeindruckend. Man merkte wie viel Herzblut da reingesteckt wurde“, berichtete Horstmann.

Selbstkritische Rebecca Horstmann

Es reichte für sie und ihr Pferd Friend of Mine (Fridolin) nicht, um in die Platzierungen zu kommen: Im S*** U25-Grand Prix landete das Duo nur auf Rang zwölf und in der S***-Intermediaire II-Prüfung auf Rang zehn. „Dieses Mal kann ich nicht sagen, dass ich unendlich zufrieden bin mit dem Ergebnis“, zog die Reiterin des RV Ganderkesee ehrliche Bilanz. „Ich bin sehr selbstkritisch, weil ich gemerkt habe, dass mir leider vor allem in der zweiten Prüfung einige Fehler unterlaufen sind, die wirklich nicht hätten sein müssen.“

An ihrem Training wollen die 20-Jährige und ihr Trainerteam trotz der kleinen Patzer in Balve aber nichts ändern: „Unser Trainingsplan wird so weiter verfolgt, gerade weil wir merken, dass er auf Erfolg stößt. Die Fehler jetzt wurden nicht durch ungünstige Zustände in der Vorbereitung hervorgerufen, sondern einfach prompt in dem Moment gemacht. Das ist ja gerade das Besondere, was Aufgaben-Reiten so schwierig macht: Dass man genau in diesen sieben Minuten die Bestleistung abrufen muss und wenn in diesen sieben Minuten ein Fehler passiert, dann ist das so, auch wenn das im Training nicht passiert wäre“, erklärt Horstmann.

Die Ganderkeseerin nimmt aus dem Wochenende in Balve zwar keine Platzierung, aber dafür viele lehrreiche Erfahrungen mit und freut sich trotz allem über das Endresultat ihrer letzten Förderpreis-Station für dieses Jahr: „Ich habe mich ja schon so gefreut, überhaupt bei dieser Tour mit den besten U25-Reitern Deutschlands mitreiten zu dürfen und dann auch noch wirklich gute Ergebnisse erzielt zu haben. Da im Mittelfeld zu landen, macht mich sehr stolz, gerade mit den Fehlern."

Zum Finale, das auf die Vorweihnachtswoche und nach Frankfurt verlegt wurde, wird die junge Ganderkeseerin höchstens als Zuschauerin fahren: „Dafür haben wir uns leider nicht qualifiziert. Aber das ist auch gar nicht unbedingt unser Ziel gewesen. Klar wäre es schön gewesen und ich hätte mich riesig gefreut, aber diejenigen, die im Finale sind, haben es absolut verdient. Das sind nun einmal tolle, erfahrene Reiter, die super Leistungen abgerufen haben“, beweist Horstmann ihren Sportsgeist. „Ich bin sehr gespannt wie das Finale in der Halle gestaltet wird. Wie das ablaufen wird, wird noch einmal sehr besonders und spannend werden. Ich hoffe, dass das ein guter Abschluss der Tour wird. Vielleicht fahren wir hin und feuern die anderen an, wenn das möglich ist“, fügt sie hinzu.

Alles in allem war der U25-Piaff-Förderpreis für das gerade einmal 20-jährige Dressurtalent eine gute und lehrreiche Erfahrung, die sie nicht missen möchte: „Ich bin sehr stolz und glücklich, die Entscheidung getroffen zu haben, dieses Jahr dort schon zu starten und dieses Risiko einzugehen. Ich bin an vielen Erfahrungen reicher und habe wahnsinnig viel gelernt. So hake ich jetzt meine Außensaison ab, auch wenn sie nur kurz und knackig war", bilanzierte Horstmann.