Einen ganzjährig bespielbaren Kunstrasenplatz wird es in Delmenhorst auf absehbare Zeit nicht geben. (Christian Kosak)

Delmenhorst. Die Hoffnung der Vertreter der zwölf Delmenhorster Fußballvereine war groß, die Forderung klar: Delmenhorst braucht Kunstrasenplätze. Das sagte Marco Castiglione (TV Jahn Delmenhorst) im März bei einem Treffen Fußballverantwortlicher. „Der Fußballstandort bricht ohne Kunstrasenplätze zusammen. Seit Oktober gibt es keinen geregelten Betrieb mehr, wir können den Mitgliedern nichts anbieten. Es gibt starke Alternativen wie Fitnessstudios oder andere Sportarten. Die Politik tut so, also ob es sich bei nicht vorhandenen Kunstrasenplätzen um ein Luxusproblem handelt, aber es geht um die Zukunft des Fußballs in der Stadt“, berichtete Castiglione seinerzeit. 2500 bis 3000 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer spielen in Delmenhorst Fußball. Unterstützung gibt es für dieses Vorhaben seitens der Stadt nicht, zumindest keine finanzielle. „Aus Sicht der Verwaltung hat eine Sanierung der bestehende städtischen Sportstätten derzeit Vorrang gegenüber ein oder zwei neuen Kunstrasenplätzen, die eine erhebliche finanzielle Beteiligung der Stadt benötigen würden“, heißt es in einer Mitteilungsvorlage der Verwaltung, die sie bei der Sitzung des Sportausschusses am Donnerstag, 30. August, 17 Uhr in der Aula der BBS II, Wiekhorner Heuweg 56-58, vorstellen wird.

Sanierungen gehen vor

Teil des Berichtes wird auch die Untersuchung von Standorten in der Stadt sein, an denen Kunstrasenplätze installiert werden könnten. Garten- und Landschaftsarchitekt Carsten-Dietrich Westphal, der bei der Sitzung dabei ist und seine Arbeit erläutert, begutachtete die Sportanlagen Adelheide, Brendelweg, Am Kleinen Meer sowie an der Düsternortstraße. 2017 wurde ein Arbeitskreis eingerichtet, der vergangenes Jahr zweimal tagte, zuletzt noch einmal im Mai dieses Jahres. Das nächste Treffen ist auf den März terminiert, dann will die Verwaltung eine Machbarkeitsstudie vorlegen, die Vereinsvertreter sollen abfragen, welche Vereine sich finanziell beteiligen würden. Bereits jetzt ist klar, dass im städtischen Haushalt keine Mittel zur Verfügung stehen werden. Die Stadt hat im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens festgestellt, dass es zahlreichen Sanierungsbedarf an Schulen und Sportstätten gibt. „Bereits jetzt wird deutlich, dass es die bekannt schwierige finanzielle Lage der Stadt nicht erlauben wird, alle festgestellten Vorhaben und Sanierungen durchzuführen“, heißt es in der Vorlage. Die untersuchten Standorte eignen sich unterschiedlich gut für einen Kunstrasenplatz: Die Anlage des TV Jahn am Brendelweg scheidet aus, weil die Mindestanforderungen an die Spielfeldgröße (45 mal 90 Meter) nicht gegeben sind. Zudem müsste hier stark umgebaut werden, die Kosten beliefen sich (Stand Februar 2017) auf rund 750 000 Euro. Ein Kunstrasenplatz in Adelheide würde mit rund 700 000 Euro (Stand Februar 2017) zu Buche schlagen. Weitere Kosten würden durch den Umbau der Kabinen anfallen, heißt es im Westphal-Bericht unter „Wichtige Entscheidungsgründe“.

Platz vier auf dem Stadionareal hätte das Problem, dass es gesteigerte Kostenrisiken beim Bau gäbe, die zu den geschätzten 680 000 Euro noch hinzukämen. Grund hierfür seien die schädlichen Bestandteile in der vorhandenen Tragschicht sowie zusätzliche Kosten für Entwässerungsmaßnahmen.

Am geeignetsten ist laut Westphals Bericht die Sportanlage des Delmenhorster TB Am Kleinen Meer. Die Kosten lägen hier bei rund 630 000 Euro. Der Umbau sei deswegen relativ günstig, weil die erforderliche Ausstattung weitestgehend vorhanden sei, beispielsweise eine Flutlichtanlage und Ballfangzäune.