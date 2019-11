Die Heidkruger Samuel Bresinski (am Ball) und Matti Hamann wehrten sich nach Kräften gegen den VfL Oythe, standen am Ende jedoch ohne Punkte da. (Martina I. Meyer)

Delmenhorst. „Einen Unterschied zwischen Tabellenletztem und -erstem habe ich nicht gesehen“, stellte Ralf Sager, Coach der Heidkruger A-Junioren, völlig zu Recht fest. Spielerisch, kämpferisch und läuferisch konnte seine Mannschaft mit dem Primus der Fußball-Bezirksliga VfL Oythe nicht nur mithalten, sondern hatte sogar mehr Ballbesitz und verzeichnete mehr Eckbälle. Einen Unterschied gab es aber doch: Die Gäste präsentierten sich wesentlich durchschlagskräftiger, kamen so zu mehr Tormöglichkeiten und gewannen mit 4:2 (2:0).

Auch wenn man vorher nicht mit Punkten gegen den Tabellenführer planen konnte, wird die Lage immer bedenklicher. Das Schlusslicht muss zum rettenden Ufer nicht nur acht Punkte aufholen, sondern auch noch vier Konkurrenten überholen. „Natürlich ist der Rückstand groß. Aber mit solchen Leistungen wie heute habe ich noch Hoffnung“, gibt Sager nicht auf. Die letzte Chance, den Rückstand noch in diesem Jahr zu verkürzen und endlich die rote Laterne abzugeben – Heidkrug schmückt seit dem dritten Spieltag den letzten Platz – ergibt sich an diesem Dienstag bei der JSG Steinfeld/Mühlen.

Sager wünscht sich dafür einen ähnlich mutigen Auftritt seiner Elf. Die Platzherren attackierten früh, standen mit ihrer Abwehrkette auch bei Ballbesitz für Oythe sehr hoch. Der läuferische Aufwand war trotz des tiefen Geläufs enorm, man traute sich in den gegnerischen Strafraum – doch die Flanken oder der letzte Pass blieben immer wieder hängen. Mehr noch: Der VfL kam früh nach einem Eckball auf den kurzen Pfosten zum 1:0 durch Henning Berendes (6.). Danach mussten sich die Gastgeber kurz schütteln, hätten ihrerseits bei einer Doppelchance durch Samuel Bresinski und Igor Harkovski (34.) treffen können. Die Außenverteidiger Maurice Bork und Fabio Goritz schoben immer wieder mit an, im zentralen Mittelfeld gewannen Tom Siebert und Christopher Sager die Mehrzahl der Zweikämpfe. Doch am gegnerischen Strafraum zeigte sich, warum Heidkrug ein Abstiegskandidat ist: Klare Möglichkeiten blieben Mangelware. Dazu kam eine harte Elfmeterentscheidung pro Oythe, weil Bork zwar sehr dynamisch in den Zweikampf mit Oliver Fljat ging, letztlich aber den Ball blockte. Schiedsrichter Kevin Stoyke zeigte trotzdem auf den Punkt und Louis Stuntebeck verwandelte zu seinem 13. Saisontor (44.). Berendes verpasste das 3:0 bei einem Lattentreffer knapp.

Das fiel zehn Minuten nach der Pause, wieder zum Ärger von Sager. Jacob Büssing traf nach einem Konter aus stark abseitsverdächtiger Position. „Sehr bitter, dass der Schiedsrichter in den beiden engen Situationen zum 0:2 und 0:3 gegen uns entschieden hat“, ärgerte sich Sager und ließ seinen Frust an der Werbebande aus. Doch statt jetzt auseinanderzubrechen, machte der TuS weiter und wurde für seinen Aufwand belohnt. Matti Hamann brachte einen Eckball von links und Oythes Daniel Gilich unterlief – bedrängt von Thore Frerichs – ein Eigentor zum 1:3 (58.). Und auch auf Büssings 1:4 durch einen feinen Lupfer (63.) antwortete Heidkrug prompt: Bresinski zog nach gegnerischem Einwurf nach innen, spielte zwei Verteidiger aus und zwang Oythes Torwart Aaron Bröring zu einer guten Parade. Allerdings prallte der Ball zu Ersan Batur, der zum 2:4 verkürzte (64.).

Man muss den Heidkrugern lassen, dass sie Oythe bis zum Schluss kaum zur Entfaltung kommen ließen, wobei die Gäste jetzt wegen einiger knapper Abseitsentscheidungen mit dem Unparteiischen haderten. Doch für eine weitere Aufholjagd fehlte der TuS-Offensive Tempo und einfach auch Qualität. Es gab nur noch zwei Halbchancen durch einen Kopfball von Firadt Alptekin (76.) und einen Fernschuss von Harkovski (83.). Abschlüsse im Sechzehner blieben Fehlanzeige. In der Nachspielzeit gab es auch noch eine Zeitstrafe gegen Cemil Alptekin, der sich mit dem einzigen Oyther Schlachtenbummler anlegte. Sager bekam Lob von Oythes Trainer („Technisch habt ihr uns an die Wand gespielt.“). Aber die Punkte nahmen die Gäste trotzdem gerne mit.