Delmenhorst/Hannover. 100 Millionen Euro stehen den Kommunen und Vereinen in Niedersachsen zur Verfügung, um Sportstätten in den Jahren 2019 bis 2022 zu sanieren. Das steht in der Förderrichtlinie für das Landesprogramm zur Sanierung der niedersächsischen Sportstätten, die die SPD-geführte Landesregierung beschlossen hat. Doch Delmenhorst wird davon profitieren? Es herrschen Zweifel: In der jüngsten Ausschusssitzung sagte Andreas Tensfeldt (Delmenhorsts Fachbereichsleiter Gebäudemanagement), dass wegen Personalknappheit eine Planung derzeit nicht möglich und somit eine Fördermittelbeantragung für Sportstättensanierung des Landes Niedersachsen nicht machbar sei.

Das bringt die CDU auf die Barrikaden: „Wir haben einen Ratsbeschluss gefasst und es ist nicht vermittelbar, dass wir die Fördermittel verstreichen lassen. Die Verwaltung hat mehrere Monate Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Hier ist der Verwaltungsvorstand gefragt, dass jetzt gehandelt wird“, meint Ratsherr Bastian Ernst. Die Förderrichtlinie sei wie auf Delmenhorst zugeschnitten. „Wenn es am Personal scheitert, wäre das katastrophal und peinlich. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich da externe Hilfe zu holen. Da ist jetzt der Oberbürgermeisters gefragt“, meint Ernst.

100 Millionen Euro

Der Bewerbungsschluss für die erste Förderphase ist der 31. Mai dieses Jahres, weitere werden in den kommenden Jahren folgen „Die Stadtverwaltung wird selbstverständlich alles daran setzen, Erfolg versprechende Anträge innerhalb der Förderperiode zu stellen, um kein Geld liegen zu lassen. Die Stadtverwaltung hat auch bislang zu jedem Förderprogramm, das inhaltlich zur Stadt Delmenhorst passte, einen Förderantrag gestellt – und ist in den meisten Fällen auch zum Zuge gekommen“, teilt Delmenhorsts Erster Stadtrat Markus Pragal mit.

Kommunen können die Fördermittel ebenso beantragen wie Vereine, die im Landessportbund organisiert sind. Dabei werden 80 Prozent der Gesamtsumme an die Kommunen und 20 Prozent an die Vereine gehen. Für Sportvereine und Sportverbände ist der Antrag über den Stadtsportbund an den Landessportbund zu richten, erklärt der Landstagsabgeordnete Deniz Kurku (SPD).

Durch die neue Richtlinie soll dabei insbesondere die Sanierung von Turn- und Schwimmhallen, aber auch von Sportplätzen gefördert werden. Entscheidungskriterien werden insbesondere das Alter und die Auslastung der Sportstätte, eine Verbesserung des energetischen Zustandes sowie eine regional ausgewogene Verteilung der Fördergelder sein. „Wir alle wissen, wie wichtig Sport für die Gesundheit, aber auch für unser soziales Miteinander ist“, meint Kurku. „Voraussetzung dafür ist jedoch, dass unsere Sportanlagen in einem guten Zustand sind. Vor diesem Hintergrund hoffe ich, dass auch wir in Delmenhorst von der Landesförderung profitieren werden und kann nur alle ermutigen, sich mit den Voraussetzungen bekannt zu machen und zu bewerben“, fordert der Delmenhorster.