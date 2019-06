Das Stadion an der Düsternortstraße in Delmenhorst bekommt keine Zulassung für die 1. Runde des DFB-Pokals. (nph / kokenge)

Delmenhorst. Der SV Atlas Delmenhorst und Werder Bremen treffen in der 1. Runde des DFB-Pokals aufeinander. So viel steht fest – viel mehr noch nicht. Vor allem die Suche nach einem Austragungsort gestaltet sich schwierig. Die Verantwortlichen des SVA haben bei einem Workshop des DFB am Dienstag in Offenbach erfahren, dass das Stadion an der Düsternortstraße keine Zulassung für die Partie bekommt. „Das Delmenhorster Stadion ist für solch ein Spiel mit diesem Medienaufkommen und vor allem den Sicherheitsanforderungen absolut nicht geeignet“, teilt der Verein mit. Auch eine Regionalligazulassung würde es Stand heute nicht geben.

Damit fällt diese Spielstätte für den Pokal aus. Auch im Marschweg-Stadion in Oldenburg kann nicht gespielt werden. Atlas hat hier bereits eine Absage bekommen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten ist es im Zeitraum des Pokalspiels gesperrt, teilte Atlas-Präsident Manfred Engelbart mit. Naheliegend wäre das Weser-Stadion, doch hier steht ein Paragraf des DFB im weg, der einen Heimspieltausch verbietet. „Wir arbeiten sehr leidenschaftlich zusammen mit dem DFB und Werder Bremen an einem guten Konzept“, teilt der SV Atlas mit. Es soll positive Signale seitens des Deutschen Fußballbundes geben, einen Antrag, im Weser-Stadion zu spielen, wohlwollend zu prüfen.

Mit dem Workshop zeigten sich die Blau-Gelben, vor Ort waren neben Engelbart noch Teammanager Bastian Fuhrken sowie der Sicherheitsbeauftragte Ronald Specht-Fuhrken, zufrieden. „Der DFB unterstützt die Amateurvereine nach besten Mitteln. Viele Vereine, die schon öfter im DFB-Pokal gespielt haben, waren vor Ort und so konnten unsere Vereinsvertreter viele wichtige Erkenntnisse gewinnen und sich mit anderen Vereinen austauschen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Als Gastgeber, egal wo gespielt wird, organisiert Atlas den Kartenvorverkauf in Abstimmung mit dem Gastverein. In welcher Form und ab wann der Vorverkauf beginnen wird, ist im Moment unklar. Die Planungen beginnen erst, wenn die Spielstätte festgelegt wurde. Voraussichtlich wird der Vorverkauf erst im Juli starten. Der SV Atlas bittet, bis dahin von Ticketanfragen abzusehen. „Der Verein und auch die hunderten von Nachrichten auf privaten Wegen können wir gar nicht alle beantworten und werden auch nicht mehr darauf reagieren können“, heißt es in der Mitteilung weiter.