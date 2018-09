Atlas-Trainer Jürgen Hahn erwartet einen starken Gegner. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Nachdem der SV Atlas Delmenhorst es an den vergangenen drei Spieltagen mit Spitzenteams der Fußball-Oberliga zu tun hatte, wartet nun ein Aufsteiger auf die Blau-Gelben: Diesen Sonntag gastiert der SVA ab 15 Uhr in Vechta beim VfL Oythe. Aber nur weil es sich beim Gastgeber um einen Liga-Neuling handelt, sollte niemand einen Selbstläufer erwarten. Schließlich hat sich Oythe in der Sommerpause ordentlich verstärkt und einen durchaus soliden Start in die Saison hingelegt. „Das ist keine einfache Aufgabe. Ein gefährlicher Gegner“, meint Atlas-Coach Jürgen Hahn, ergänzt aber: „Wir wollen immer gewinnen und punkten, auch gegen Oythe.“

Der Aufsteiger hat sich während der Sommerpause einiges an Qualität dazugeholt. Vom Oberliga-Absteiger TuS Sulingen ist beispielsweise Chris Brüggemann gekommen, Janek Jacobs spielte zuletzt beim Oberligisten BV Cloppenburg. Neuzugang Dustin Beer dürfte den Blau-Gelben noch von Duellen mit dem Landesligisten TuS BW Lohne bekannt sein. „Die Mannschaft hat sich auf jeden Fall gut verstärkt. Vielleicht wird das ein bisschen wie gegen den Aufsteiger FC Hagen/Uthlede. Also mit viel Euphorie“, mutmaßt Hahn. Außerdem warnt er vor der Standardstärke des VfL.

Hahn wird seinem Team wieder einen anderen Plan als am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter Eintracht Northeim an die Hand geben. Wie genau dieser ausschaut, verrät der Coach nicht. Es ist allerdings zu vermuten, dass Atlas etwas offensiver agieren könnte. „Es wird sich auch zwangsläufig etwas ändern, weil beispielsweise Marco Prießner nicht trainieren konnte und wahrscheinlich ausfällt“, erklärt Hahn. Ein Fragezeichen steht außerdem hinter dem Einsatz von Thomas Mutlu. Er konnte diese Woche nicht richtig trainieren, wird aber wohl zumindest im Kader stehen. In den Kader der Blau-Gelben wird zudem Flügelspieler Patrick Degen zurückkehren.