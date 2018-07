Marcel Bragula (stehend) muss beim VfL Wildeshausen noch an einigen Stellschrauben drehen. Vor dem Pokalspiel sieht er Defizite im konditionellen und taktischen Bereich. (Möllers)

Wildeshausen. Zwei Wochen vor dem Saisonstart der Fußball-Bezirksliga bestreitet der VfL Wildeshausen sein erstes Pflichtspiel: In der ersten Runde des Bezirkspokals reisen die Krandelkicker diesen Sonntag zum TuS Frisia Goldenstedt – Anpfiff der Begegnung ist um 15 Uhr.

Die Gastgeber aus dem Landkreis Vechta spielen in der Bezirksliga IV. „Ich schätze diese etwas stärker als unsere ein. Das sieht man auch daran, dass sich die Teams aus den Landkreisen Vechta und Cloppenburg meist in der Landesliga etablieren. Nun haben die Teams dort aber auch andere Möglichkeiten“, berichtet VfL-Coach Marcel Bragula.

Erst in 14 Tagen starten die Krandelkicker in die Liga. Will heißen: Noch befinden sie sich inmitten der Vorbereitung. Verkommt die Pokalbegegnung deshalb zu einem besseren Testspiel mit einem Hauch von Wettkampfcharakter? Nicht für Marcel Bragula. „Es ist kein Test, sondern das erste Pflichtspiel der Saison. So gehen wir das auch an“, betont der Coach, „aber ehrlich gesagt sind wir noch nicht so weit, wie ich es mir gewünscht hätte.“ Auf sein Team wartet noch Arbeit. Er hat sowohl im konditionellen als auch taktischen Bereich Defizite ausgemacht. Die Fitnessprobleme sind derzeit aber angesichts der Hitze schwierig auszumerzen. Bragula: „Wir können unser Programm nicht so durchziehen wie gewohnt, aber diese Woche haben wir jeden Tag trainiert.“

An der Taktik und Formation tüftelt der Coach noch. Nach dem ersten guten Test dachte Bragula, er hätte seine Ausrichtung bereits gefunden, doch „die Eindrücke haben sich bei mir verschoben.“ Als Problem betrachtet Bragula das aber nicht – weder für die Pokalbegegnung noch für den Auftakt. „Das ist ganz normal. Wir müssen ja auch die Neuen einbinden“, erklärt der Trainer.

Unangenehmer Gegner

Trotz dieser noch vorhandenen Defizite bei seiner Elf erwartet er eine ausgeglichene Partie gegen den TuS Frisia Goldenstedt. Wie schätzt er den Pokalgegner ein? „Goldenstedt ist sehr robust und steht stabil. Durch Standards strahlt es viel Torgefahr aus. Es ist unangenehm zu bespielen“, fasst Bragula zusammen. Wie unangenehm Frisia ist, haben die Krandelkicker bereits im vergangenen Jahr zu spüren bekommen. Damals verlor die Bragula-Elf in der zweiten Runde des Pokals mit 0:1 beim TuS.

Weil sie diesen Sonntag schon ranmüssen, haben die Krandelkicker derweil ihre Teilnahme am Schmidt & Koch-Cup abgesagt – bei diesem wären sie diesen Sonnabend angetreten. Im vergangenen Jahr gewannen sie das gut besetzte und hoch dotierte Vorbereitungsturnier. Eigentlich hatten sich Goldenstedt und Wildeshausen auch darauf geeinigt, die Pokalbegegnung auf Dienstag zu verschieben. Der Staffelleiter lehnte dies aber ab. „Das ärgert mich auch ein bisschen“, sagt Marcel Bragula.