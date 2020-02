Neerstedt. Nur knapp rutschten die Frauen des TV Neerstedt in der Handball-Oberliga an einer Überraschung vorbei. Ein wenig unglücklich unterlagen sie der SG SV Friedrichsfehn/ TuS Petersfehn mit 25:27 (11:11) „Wir haben über die gesamte Spielzeit sehr gut mitgehalten, nachdem wir im ersten Durchgang zumeist geführt haben“, zeigte sich TVN-Trainer Maik Haverkamp mit dem Auftritt seines Teams zufrieden, „Gefehlt hat nur das I-Tüpfelchen“. Im Hinspiel hatten die Neerstedterinnen noch chancenlos 18:38 verloren. „Auch daran erkennen wir die Steigerung, die das Team geschafft hat“, berichtete Haverkamp.

Im ersten Durchgang rieben sich die Neerstedter Fans verblüfft die Augen, ging ihr Team gegen die 3:2:1-Abwehr der Gäste doch mehrfach in Führung. 7:4 und 10:7 lauteten die Zwischenstände. Dass Rieke von Seggern in dieser Zeit zwei Strafwürfe parierte, sorgte für weiteres Selbstvertrauen. Allerdings stellte Petersfehn nach einer Auszeit die Deckung auf eine defensive 6:0 um und erzwang drei Sekunden vor dem Pausenwechsel den 11:11-Ausgleich. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit war es die auffälligste Gäste-Akteurin Kim von Aschwege, die mit drei Treffern in Folge die erste Drei-Tore-Führung der Ammerländerinnen erzielte.

Neerstedt gab sich jedoch nicht geschlagen und erzielte noch dreimal den Ausgleich zum 18:18, 19:19 und 20:20. Ausgerechnet nach einer Auszeit der Grün-Weißen verlor der TVN kurzzeitig seinen roten Faden und geriet vorentscheidend mit drei Treffern in Rückstand (20:23). Agnieszka Blachas Anschlusstor zum 24:25 zweieinhalb Minuten vor Schluss brachte noch einmal Hoffnung, die durch zwei Tore der Gäste zerstört wurde. „Das war in der Tat eine sehr unglückliche Niederlage, einige wenige Fehler haben uns am Ende einen oder zwei Punkte gekostet. Meinem Team kann ich zu dieser Leistung nur sagen: Chapeau“, bilanzierte Haverkamp.

Weitere Informationen

TV Neerstedt - SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn 25:27 (11:11)

TV Neerstedt: von Seggern, Huntemann – Rangnick, Albes (8), Hanuschek (1), Struß (5), Blacha (2), Lösekann (3), Sempert (2/2), van Dreumel (2), Stuffel, Rippe

Siebemeter: TVN 3/2, SG 7/5

Zeitstrafen: TVN 3, SG 2 JÖ