Die Bezirksliga-Fußballer treten am Wochenende nicht gegen den Ball. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Wirklich überraschend kommt die Nachricht nicht. Nachdem bereits der Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst alle Partien bis November abgesagt hat (wir berichteten), steht nun fest, dass auch die Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems 2B zumindest am kommenden Wochenende nicht auf dem Platz stehen werden. Das Delmenhorster Duell zwischen dem TuS Heidkrug und dem SV Atlas II war sogar ursprünglich schon für diesen Donnerstag angesetzt. Am Sonnabend wäre der FC Hude im Einsatz gewesen, am Sonntag hätten der SV Baris, die Atlas-Reserve sowie im Derby der SV Tur Abdin und der VfL Stenum gespielt.