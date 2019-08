Wildeshausens Maximilian Seidel (rot-weiß) hatte gegen Leers Ayaovi Bamezon einen schweren Stand und kam kaum zum Abschluss, wurde kurz vor Schluss jedoch elfmeterreif gefoult. (INGO MÖLLERS)

Viel fehlte nicht und der VfL Wildeshausen wäre perfekt in die Landesliga-Saison gestartet. Nach einem 3:0-Auswärtssieg zum Auftakt gegen BV Essen reichte es gegen Germania Leer daheim zu einem 0:0. Die Mannen von Trainer Marcel Bragula waren nach einem schwachen Start die bessere Fußballmannschaft und scheiterten vor rund 400 Zuschauern nur knapp am möglichen Siegtreffer. Zudem monierten die Verantwortlichen des VfL, dass Schiedsrichter Manuel Kramer in der 85. Minute nicht auf Strafstoß für die Krandelkicker entschied. Maximilian Seidel war kurz vor Torwart Marcel Bergmann an den Ball gekommen und dann im Zweikampf gestürzt. Kramer wertete das als normalen Zusammenprall, Bragula sah „ein klares Ding“.

Schwacher Start

Die ersten Minuten der Partie gehörten den Gästen. Diese kombinierten schnell und waren gerade im Mittelfeld gedankenschneller als die Wildeshauser. Vor allem der sonst so starke und stabilisierende Alexander Kupka hatte im Sechserraum große Probleme. Er verlor viele Zweikämpfe, ihm versprangen Bälle und er ließ zu große Lücken, was auch seinen Nebenleuten geschuldet war. Leers Kapitän Lukas Koets nutzte die freien Räume und kurbelte das Germania-Spiel an. Er war es auch, der bereits in der dritten Minute frei durchbrach und vor VfL-Torwart David Lohmann auftauchte. Dieser machte sich im Eins-gegen-eins jedoch groß und verhinderte den frühen Rückstand. Die Innenverteidigung mit Marius Krumland und Thorben Schütte stand hier nicht gut. Auch in Minute 13 war das so: Hier konnten die beiden Koets kurz vor dem Strafraum nur noch in die Zange nehmen und so stoppen. Den anschließenden Freistoß schoss Steffen Busemann an die Oberkante der Latte. „Wir haben die ersten 30 Minuten verschlafen, zu viele technische Fehler gemacht und zu viele Bälle verloren“, monierte Bragula.

Doch nach und nach wurde sein Team stärker. Über links liefen die meisten Angriffe der Gastgeber, ohne dass es jedoch zu großen Torchancen bis kurz vor Ende des ersten Durchgangs kam. Meistens passte das letzte Zuspiel nicht (10./25.). Nachdem Lohmann einen schönen Busemann-Freistoß über die Latte gelenkt hatte (35.), zeigte der VfL den besten Angriff der ersten Halbzeit. Seidel behauptete sich zentral und legte nach links auf Lukas Schneider ab, der auf Michael Eberle am linken Flügel weiterleitete. Nach dessen Hereingabe scheiterten sowohl Ole als auch Jan Lehmkuhl an Bergmann im Germania-Tor.

Im zweiten Durchgang stand bei den Krandelkickern Sebastian Pundsack zwischen den Pfosten, beim bis dahin starken Lohmann zog es im Oberschenkel. „Eine Vorsichtsmaßnahme, gerissen ist nichts“, sagte der Keeper. Zudem brachte Bragula Mittelstürmer Lennart Feldhus für den gelb-belasteten Ole Lehmkuhl.

Wildeshausen dominierte nun das Geschehen, hatte fortan Koets gut im Griff und das Zentrum unter Kontrolle, was unter anderem an einer klaren Leistungssteigerung Kupkas lag, der nun Bälle eroberte und zum eigenen Mann brachte. Defensiv ließen die Platzherren nun nichts mehr zu, verbuchten ihrerseits jedoch einige gute Chancen. Zunächst wehrte Leers Torwart eine Eberle-Flanke zu kurz ab, sodass Feldhus frei zum Schuss kam. Sein Abschluss wurde jedoch auf der Linie geblockt (60.). In der 82. Minute scheiterte der Stürmer nach einer Kombination über Alexander Dreher und Seidel an Bergmann. Es folgte der Zweikampf zwischen dem Torwart und Seidel, für den die Wildeshauser einen Strafstoß haben wollten.

Letztlich waren die Krandelkicker dem Sieg näher als die Gäste, Bragula lobte seine Mannen für die zweite Hälfte. „Da haben wir viel sauberer Fußball gespielt und letztlich auch ein Chancenplus gehabt. Nach den schwachen ersten 30 Minuten haben wir die Kontrolle übernommen. Immer wenn wir Fußball gespielt haben, kamen wir zu Chancen. Aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir das Ding hier heute gewinnen können“, bilanzierte der VfL-Coach. Bragula betonte die positiven Aspekte. „Wir haben nach zwei Spielen vier Punkte und noch immer kein Gegentor“, sagte er. Die Wildeshauser halten ihren Kasten damit seit 360 Minuten frei von Gegentreffern – 180 in der Liga und 180 im Bezirkspokal.

Der VfL kann die Ligaserie bereits am Mittwoch ausbauen. Dann trifft die Bragula-Elf als Tabellendritter auswärts auf den Oberliga-Absteiger VfL Oythe. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Oythe ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet.