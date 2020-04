Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Diese Entscheidung war keine Überraschung mehr. Vergangene Woche sprach sich der Deutsche Handballbund dafür aus, die Spielzeit in den Landesverbänden abzubrechen. Der Empfehlung ist der Handballverband Niedersachsen (HVN) jetzt gefolgt. Darauf verständigten sich laut einer Mitteilung des Verbandes die Mitglieder des Präsidiums einstimmig. Das berichtet Präsident Stefan Hüdepohl. Auch mit Blick auf Auf- und Abstieg folgt der HVN der Empfehlung des Bundesverbandes und lässt keinen Klub absteigen. Das kommt in der Region den Oberliga-Damen des TV Neerstedt entgegen. Diese rangieren auf dem letzten Tabellenplatz und haben in dieser Saison kein Spiel gewonnen und nur zwei Unentschieden bei 18 Niederlagen geholt.

Die Grün-Weißen mit ihrer neuen Trainerin Cordula Schröder-Brockhus hatten sich eigentlich schon auf die kommende Spielzeit in der Landesliga eingestellt. Doch nun bleiben sie in der Oberliga. „Grundsätzlich sind wir ganz glücklich aus der Situation herausgekommen. So können wir das relativ entspannt hinnehmen, was die Wertung angeht. Mit der Mannschaft ist abgesprochen, dass sie in der Oberliga bleiben will“, sagt Tim Gersner, Vorsitzender des TV Neerstedt.

Auch den Neerstedter Herren in der Verbandsliga kommt der Abbruch gelegen. Auf Platz elf stehend weisen die Mannen von Trainer Andres Müller lediglich drei Zähler mehr als der Vorletzte auf und hatten die Klasse noch nicht gesichert. „Bei den Herren sind wir mit dem Saisonverlauf nicht zufrieden. Da hätten wir noch gerne den einen oder anderen Punkt geholt“, erzählt Gersner. Nun können die Grün-Weißen jedoch sicher für die kommende Spielzeit in der fünfthöchsten Spielklasse planen.

Aus finanzieller Sicht sei die Corona-Krise problematisch. „Wir schauen natürlich, wie es den Unternehmen geht, die uns sponsern. Bisher ist aber niemand auf uns zugekommen, dass er wegen der weniger ausgetragenen Spiele weniger zahlen möchte“, berichtet der TVN-Vorsitzende. Die Frage sei, wie es weitergeht: Bliebe es bei ein paar Wochen mit starken Einschränkungen, und die Geschäfte machten dann nach und nach wieder auf, sei er zuversichtlich, dass die Unternehmen gut durch die Krise kämen. „Aber da muss man jetzt natürlich abwarten“, sagt Gersner.

HSG und TSH verpassen Aufstieg

Es gibt zwar keine Absteiger, Aufsteiger dagegen schon. Diese Teams werden über die sogenannten Quotientenregelung ermittelt. Was heißt das genau? Der Verband klärt auf: Für die Wertung der einzelnen Spielklassen wird ein Quotient aus den erspielten Pluspunkten und der Anzahl der bis zum Saisonabbruch absolvierten Pflichtspiele gebildet. Sprich: Es zählen die Punkte pro Spiel. Damit lassen sich die Differenzen bei den bislang ausgetragenen Partien ausgleichen. Hüdepohl: „Bei gleichem Quotienten ziehen wir für die Wertung den direkten Vergleich heran.” Die Spieltechniker hätten bereits am Mittwochabend begonnen, die Abschlusstabellen zu errechnen. „Wir gehen davon aus, dass wir diese spätestens in der Woche nach Ostern veröffentlichen werden”, sagt der 46-Jährige.

Pech haben hier die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg und die TS Hoykenkamp. Die HSG stand in der Landesliga mit 31:7 Punkten auf Rang drei zum Zeitpunkt des Abbruchs. Der Quotient ist mit 1,63 besser als der von Spitzenreiter TV Schiffdorf (32:8; 1,6), doch der TV Oyten auf Platz zwei hat bei 31:5 Zählern mit 1,72 den besten Quotienten und steigt damit in die Verbandsliga auf. Kurz vor dem Saisonabbruch hatte sich die Landkreis-HSG noch mit 25:24 in Oyten durchgesetzt und sich so im Meisterschaftsrennen zurückgemeldet. „Es ist natürlich ärgerlich, dass die Saison abgebrochen wurde. Aber es wäre einfach nicht machbar gewesen, die vielen Spiele in kürzester Zeit nachzuholen“, meint HSG-Coach Stefan Buß. Mit der Leistung ist er sehr zufrieden. „Wir haben eine Top-Saison gespielt mit der neuformierten Mannschaft. Platz zwei ist deshalb hervorragend mit den jungen Leuten“, bilanziert er.

Hoykenkamp beendet die Spielzeit auf Position drei in der Landesklasse mit 26:8 Punkten. Meister ist hier die HSG Neuenburg/Bockhorn mit 28:6 Zählern vor dem Elsflether TB II (27:7). Damit nimmt die Turnerschaft in der kommenden Saison mit dem neuen Coach Andre Haake sowie unter anderem den Neuzugängen Ole Goyert und Stefan Timmermann (beide von der HSG Delmenhorst) den Aufstieg in Angriff. Sportlich hat der Abbruch für die HSG Delmenhorst kaum Auswirkungen. Die Herren und die Damen schließen die Saison auf Platz drei in der Oberliga beziehungsweise der Landesliga ab. Die zweiten Herren werden Landesliga-Achter. „Unsere dritte Herren steigt in die Bremenliga auf, sonst bleibt alles beim Alten. Ich bin mit der Entscheidung einverstanden“, sagt HSG-Vorsitzender Jürgen Janßen. Die Corona-Krise hat jedoch finanzielle Auswirkungen für die Delmenhorster. „Zwei Sponsoren haben uns mitgeteilt, dass sie künftig kürzertreten werden. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich hoffe darauf, dass uns die anderen Sponsoren die Stange halten und dass wir alle fair miteinander umgehen“, sagt Janßen. Die Einnahmen aus den ausgefallenen Heimspielen seien kein großes Problem, da es in der kommenden Spielzeit durch die Aufsteiger und dadurch, dass kein Team absteigt, zwei Heimspiele mehr gibt. „Über die beiden Saisons betrachtet, sind es zwei Heimspiele weniger. Das können wir auffangen“, sagt er.

Mit Sorge blickt er auf die geplanten Turniere im Sommer. Zunächst steht das Pfingstturnier auf dem Programm. „Das haben wir noch nicht abgesagt“, teilt der HSG-Chef mit. Etwas Geld sparen die Delmenhorster durch den Verzicht von Trainern und Spielern, die Geld erhalten bei der HSG. „Alle haben sich damit einverstanden erklärt, 60 Prozent des Geldes zu bekommen“, berichtet Janßen.

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg beenden die Saison auf Mittelfeldplatz acht. Die zweite Mannschaft der HSG holt die Meisterschaft in der Landesklasse, verzichtet aber wohl auf den Aufstieg. Nutznießer wäre hier die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg auf Platz zwei, die damit vor der Rückkehr in die Landesliga steht.

Noch nicht endgültig geklärt ist, wie die Handballregionen für die untersten Ligen vorgehen. Der HVN hat in dieser Hinsicht ein klares Votum abgegeben und empfiehlt den selbstständigen Regionen, genauso wie der HVN vorzugehen. Sprich: Aufsteiger ja, Absteiger nein.