Keisuke Morikami spielte zwei Jahre für den SV Atlas Delmenhorst. (Ingo Möllers)

Mit Keisuke Morikami verlässt ein Publikumsliebling den künftigen Fußball-Regionaligisten SV Atlas Delmenhorst. Aufgrund seiner freundlichen Art und dem immer vollen Einsatz auf dem Feld feierten ihn die Fans der Blau-Gelben. Rein sportlich hätte er den Sprung in die Regionalliga wohl nicht geschafft, eingeplant war er daher für die kommende Spielzeit für die zweite Mannschaft, die den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat. Kaderplaner Bastian Fuhrken bedauert den Abgang: „Sehr schade, da Keisuke menschlich ein großartiger Typ ist, den wir ungern gehen lassen. Wir wollten ihn für die zweite Mannschaft gewinnen, um es besser mit seiner beruflichen Herausforderung zu vereinbaren, aber am Ende hat es leider nicht geklappt.“ In der abgelaufenen Saison stand Morikami in zehn Spielen in der Oberliga insgesamt rund 320 Minuten auf dem Feld, 2018/19 waren es rund 450 in elf Auftritten. Zum Stammpersonal gehörte der Japaner damit nicht, er kam jedoch zu regelmäßigen (Kurz)Einsätzen. Für seinen Abschied führt er jedoch nicht die sportliche Situation, sondern seine persönliche Situation an. „Mir ist diese Entscheidung sehr schwer gefallen, aber ich benötige mehr Zeit für meine neuen Ziele. Ein Umzug nach Delmenhorst hat leider nicht geklappt, ich wohne weiterhin in Bremen und kann aus beruflichen Gründen leider nicht mehr für den SV Atlas spielen. Ich war immer glücklich beim SV Atlas und komme auf jeden Fall zu den Spielen.“