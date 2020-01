Der SV Atlas Delmenhorst hat sich im Vorstandsbereich neu aufgestellt. Wie der Vereinsvorsitzende Manfred Engelbart am Sonntag bekannt gab, sind Stefan Keller und Tino Polster ab sofort fest im Vorstand des niedersächsischen Fußball-Oberligisten verankert. Keller war bereits kommissarisch für den Bereich Marketing und Vertrieb verantwortlich, Tino Polster stand dem Klub seit dem Sommer 2019 als Berater zur Seite. Polster übernimmt als Vorstand die Zuständigkeit für Medien und Kommunikation.

„Es ist ein ganz starkes Zeichen für unsere zukünftige Entwicklung, dass Tino Polster und Stefan Keller beim SV Atlas dauerhaft Verantwortung übernehmen wollen. Beide verfügen über ein großes Netzwerk und einen extrem wertvollen Erfahrungsschatz“, erklärte Manfred Engelbart.

„Ich bin am Ort meiner fußballerischen Kindheit und ersten Herrenstation angekommen. Jetzt geht es darum, auf Basis der eigenen sportlichen und beruflichen Erfahrungen den SV Atlas führend mit weiterzuentwickeln“, sagte Stefan Keller. Auch Tino Polster freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Beim SV Atlas ist Fußball so, wie er sein soll. Ich möchte in einem tollen Team Impulse geben, um den SVA kontinuierlich und erfolgreich mit voranzubringen: Wir für Delmenhorst!“

Der geschäftsführende Vorstand des ambitionierten Fünftligisten besteht weiterhin aus Manfred Engelbart (1. Vorsitzender), Bastian Fuhrken (2. Vorsitzender und Leiter Leistungssport) sowie Thomas von Rönn (Schatzmeister). Dem erweiterten Vorstand gehören neben Tammo Renken (Verwaltung) jetzt auch Keller und Polster an.

Kerstin Engelbart verlässt den Vorstand, bleibt den Blau-Gelben aber auch weiterhin mit den Funktionen Controlling und Fan-Angelegenheiten erhalten.