Kevin Kari bugsierte den Ball zum 1:0 an Baris-Schlussmann Orhan-Can Karakaya vorbei ins Netz. Vor der Pause erzielte er auch noch das 2:0 für den FC Hude. (Ingo Möllers)

Lars Möhlenbrock hatte es im Vorfeld bereits angekündigt: Der FC Hude wird, zumindest in den kommenden Wochen, Ergebnisfußball spielen. Wie das aussehen kann, zeigten seine Mannen im Heimspiel gegen den SV Baris Delmenhorst: 90 Minuten lang standen sie defensiv sehr konzentriert und ließen kaum Chancen zu. Offensiv setzten sie auf Konter und trafen dreimal. So endete die Begegnung in der Bezirksliga mit 3:0 (2:0). Hude verlässt damit vorerst den Abstiegsrang, auf dem der FCH überwintert hatte.

Im ersten Durchgang ließen die Gastgeber auf dem heimischen Kunstrasen keine echte Torchance der Gäste zu. Diese ließen zu Beginn ihre etatmäßige Offensivreihe mit Dennis Kuhn, Mikael Blümel und Neuzugang Zana Ibrahim auf der Bank. „Sie sind alle drei nicht fit. Deswegen konnten wir sie erst in der zweiten Halbzeit bringen. Da fehlte dann zunächst natürlich auch Qualität“, berichtete Baris-Coach Önder Caki. Zudem mussten sich seine Mannen erst mal an Kunstrasen und Fußball auf einem Großfeld gewöhnen. In der Vorbereitung konnten die Delmenhorster aufgrund der Witterung kaum auf den Rasen und wenn dann nur auf einem kleinen Abschnitt trainieren. Auch fielen fast alle Vorbereitungsspiele wegen unbespielbarer Plätze oder Sturm aus.

Hude hingegen ist komplett im Rhythmus, bestritt jedes Wochenende seit Anfang Februar ein Testspiel. „Wir wollten diesen Vorteil nutzen und haben das auch gemacht“, sagte Coach Lars Möhlenbrock. Die fehlende Spielpraxis merkte man den Delmestädtern vor allem im ersten Durchgang an. Im Aufbau verloren sie diverse Bälle, gerade die entscheidenden Pässe in der gegnerischen Hälfte kamen häufig nicht an. Hude stand konzentriert und setzte Nadelstiche. Die erste Chance resultierte aus einer direkt aufs Tor gezogenen Ecke. Orhan-Can Karakaya klatschte diese nach vorne vor die Füße von Aaron Lepthien. Dieser erwischte das Leder jedoch nur mit dem Schienbein und setzte es klar neben den Kasten (9.). Im Grunde gab es im gesamten ersten Durchgang nur zwei weitere Chancen. Jeweils stand Kevin Kari, der in der Winterpause vom VfL Wildeshausen nach Hude gewechselt war, alleine vor dem Kasten und behielt jeweils die Ruhe. Zunächst spitzelte Kari das Leder an Karakaya vorbei zum 1:0 (23.). Hude hatte zuvor im Gegenpressing das Leder zurückgeholt. 20 Minuten später lauerte Kari an der Abseitslinie und erlief dann einen Steilpass von Ingmar Peters. Wieder gewann er das Eins-gegen-eins-Duell mit dem Baris-Schlussmann, sodass es kurz vor der Pause 2:0 (43.) stand. „Man hat hier gesehen, dass uns die Praxis fehlt. Beide Tore waren vermeidbar. Wir wollten zu schnell nach vorne spielen, anstatt ruhig zu bleiben, und verlieren jeweils den Ball“, ärgerte sich Caki. Der Gegner habe sich da cleverer angestellt.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Baris die Spielkontrolle, Hude stellte sich tief hinten rein. Und das machten die Gastgeber so geschickt, dass die Delmestädter zu fast keinen Torgelegenheiten kamen. „Es war in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor und bis zum Sechzehner haben wir das auch gut gemacht. Aber wir haben es nicht geschafft, die Bälle vor das Tor zu bringen“, bemängelte Caki. Vor allem die Standards der Gäste waren schwach. Immer wieder blieben Freistoßflanken an Huder Verteidigern hängen. „Wir wussten, dass Baris individuelle Qualität und viele Tempodribbler hat. So haben sie auch viele Freistöße herausgeholt“, berichtete Möhlenbrock. Doch die Hoheit im Strafraum behielt Hude. „In der Hinrunde hätten wir die Begegnung offensiver gespielt, heute haben wir taktisch tief gestanden und den Plan diszipliniert umgesetzt“, lobte Möhlenbrock seine Mannen.

Die wenigen Höhepunkte im zweiten Durchgang resultierten zumeist aus Freistößen: Hudes Cüneyt Yildiz setzte einen ruhenden Ball aus knapp 20 Metern zunächst über den Kasten (63.) und zirkelte das Leder zwei Minuten später an die Unterkante der Latte. Nach 87 Minuten tat es ihm Mert Caki auf der Gegenseite gleich. Dessen Freistoß wurde von Torwart Malte Müller an die Latte gelenkt. Einige Minuten zuvor wäre Baris beinahe der Anschlusstreffer gelungen. Zunächst wurde Mert Caki an der Sechzehner-Kante gefoult, hatte den Ball zuvor jedoch auf Dennis Kuhn durchgesteckt. Dieser traf frei vor Müller auch, doch Schiedsrichter Niklas Grönitz hatte zuvor schon abgepfiffen und nicht den Vorteil laufen lassen. „Da haben wir Glück gehabt“, sagte Möhlenbrock. „Vielleicht wäre es dann noch mal spannend geworden“, meinte Caki. So blieb es jedoch bis zur 90. Minute beim 2:0 für die Gastgeber, die dann gegen ein aufmachendes Baris noch einen Konter setzten. Maik Spohler schickte Nils Sandau auf die Reise, der alleine vor Karakaya das 3:0 erzielte.

Hude hat nun 19 Zähler auf dem Konto, springt auf Platz zwölf und steht damit punktgleich mit BW Bümmerstede kurz über dem Strich. Neuer Vorletzter ist der TuS Obenstrohe, der jedoch noch drei Partien in der Hinterhand hat. Baris ist nun Siebter mit 24 Zählern. „Das 0:3 muss uns eine Lehre sein. Wir wollen möglichst schnell Punkte sammeln, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Die Liga ist sehr eng beieinander“, sagte Caki. Kommende Woche trifft sein Team auf Obenstrohe, während Hude zum FC Rastede reist.