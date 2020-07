Nach 13 Jahren verlässt Kevin Radke den SV Atlas Delmenhorst. (SV Atlas)

Eine Ära geht zu Ende: Mit Kevin Radke verlässt der dienstälteste Spieler nach siebeneinhalb Jahren den SV Atlas Delmenhorst. Der Rechtsverteidiger kam im Januar 2013 vom TB Uphusen zu den Blau-Gelben. Er sammelte im Dress des SVA stolze 11 778 Liga-Spielminuten in 149 Partien und erzielte insgesamt 21 Tore. Der gebürtige Delmenhorster, der auch für den TuS Heidkrug aktiv war, stieg fünfmal auf, gewann den Kreispokal sowie den Niedersachsenpokal der Amateure, stand im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen auf dem Feld und hat trotz zwei langwieriger Verletzungen in jeder Saison durchschnittlich 18 Spiele absolviert.

„Neben meinem beruflichen Weg, der immer intensiver wird, haben die zwei langen verletzungsbedingten Ausfallzeiten dafür gesorgt, dass ich nicht auf dem Niveau bin, um in der Regionalliga anzugreifen. Klar hätte ich es gerne noch einmal versucht, aber den Zeitaufwand schaffe ich nicht, mit dem Beruf unter einen Hut zu bekommen“, erklärt Radke auf der Facebook-Seite des SVA. Der Abschied fällt ihm nicht leicht: „Ich konnte hier so viele besondere Typen auf und neben dem Feld kennenlernen, viele tolle Fans haben uns von Anfang an begleitet und jedes Jahr habe ich eine neue Mannschaft kennengelernt und wertgeschätzt. Ich war nicht nur Spieler, sondern auch Fan des Vereins. Ich wünsche den Jungs eine tolle Regionalliga-Saison und bin mir sicher, dass das Team eine gute Rolle spielen wird. Es ist eine starke und kameradschaftliche Truppe.“