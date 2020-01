Beim FC St. Pauli fühlte sich Kevin Schindler ausgesprochen wohl und erinnert sich gerne an die Stimmung im Stadion am Millerntor. (Malte Christians/DPA)

Kevin Schindler schlägt einen neuen Weg ein: Der 31-jährige Delmenhorster beendet seine Karriere als aktiver Spieler und widmet sich dem Fußball künftig von der anderen Seite der Linie. Er übernimmt das Amt des Co-Trainers beim HB Torshavn auf den Färöer Inseln. Seine Laufbahn begann er bei Werder Bremen und spielte zuletzt in der 2. Liga in den Niederlanden.

Aktuell bereitet sich HB Torshavn auf die Saison vor, die im März beginnt. Dann geht es direkt um einen Titel: HB ist amtierender Pokalsieger und tritt gegen Meister KI Klaksvik um den Supercup an, im Juni steht die Qualifikation zur Europa League (EL) auf dem Programm. „Wir wollen den Pokal holen und es ist natürlich das Ziel, die EL-Qualifikation zu schaffen. In der Liga wollen wir unter die Top drei“, blickt Schindler voraus.

Doch wie ist er überhaupt auf den Färöern gelandet? Den Kontakt stellte Mike Tullberg her. Dieser wiederum trainiert die Reserve Borussia Dortmunds in der Regionalliga West. „Ich war im Sommer in den USA auf Vereinssuche, als ich von Borussia Dortmund angerufen wurde. Es ging darum, als erfahrener Spieler bei der zweiten Mannschaft zu spielen. Ich habe sofort einen Flug gebucht und bin am nächsten Tag dort gewesen“, erinnert sich Schindler. Letztlich sei es zu keiner Zusammenarbeit gekommen – zumindest nicht auf dem grünen Rasen. „Dortmund hat einen Spieler gesucht, der mehr Erfahrung auf der Sechs hat. Ich habe da zwar zuletzt in Holland gespielt, aber sonst in meiner Karriere nicht so oft“, berichtet der Delmenhorster.

Über Dortmund nach Torshavn

Dennoch lohnte sich der Aufenthalt für Schindler im Ruhrpott: Dortmund bot ihm eine Hospitation an, die der Delmenhorster sofort annahm. Drei Monate lang arbeitete er im Büro, bereitete Trainingseinheiten vor und half bei deren Leitung. Er überzeugte Tullberg – und als er mit seinem Chef im Auto auf dem Weg nach Holland war, um Spieler zu scouten, klingelte Tullbergs Telefon. Dessen Kumpel Jens Berthel Askou rief an. Dieser ist Chefcoach in Torshavn und war auf der Suche nach einem Co-Trainer war. „Nach ersten Gesprächen hat er mich nach Torshavn eingeladen und ich hab mir das dann dort angeschaut und letztlich zugesagt“, berichtet Schindler. Man dürfe die Bedingungen vor Ort nicht mit denen in der Bundesliga oder auch der 2. Liga in Deutschland vergleichen. „Die Infrastruktur ist natürlich nicht so wie in Deutschland, aber der Verein ist dabei, sich zu professionalisieren. Die Gegebenheiten sind okay, man kann hier vernünftig arbeiten“, erzählt Schindler. Torshavn spielt im Schnitt vor rund 500 Zuschauern, 5000 fasst das Stadion, das sich HB mit einem weiteren Erstligisten teilt. „Nebenan ist direkt das Nationalstadion, in dem wir einmal pro Woche trainieren“, erzählt Schindler.

Einmal pro Tag bitten er und Berthel Askou die Akteure zum Training. „Die Mentalität der Spieler ist super. Die jammern nicht, obwohl sie den Tag bei ihrer normalen Arbeit schuften, bevor sie zum Training fahren. Was sie da dann abreißen und wie sie Gas geben, ist eigentlich unfassbar“, lobt Schindler. Dienstags stehen zum normalen Plan Kraftübungen auf der Tagesordnung – um 6.20 Uhr morgens, bevor die Spieler zu ihren Jobs müssen. „Mein erster Eindruck ist, dass die Jungs sehr zielstrebig sind“, meint Schindler. So wie er selbst auch.

Zu Coach Berthel Askou hatte er direkt einen guten Draht. „Ich habe in der ersten Woche bei ihm gewohnt. Da konnten wir uns schnell kennenlernen und die Abläufe besprechen“, berichtet Schindler. Aktuell bekommt er ein Haus gestellt, bis sein Apartment bezugsfertig ist. „Das müsste kommende Woche soweit sein“, sagt er. Sein neuer Chef lobt ihn derweil: „Kevin passt perfekt zu HB“, wird der Coach auf transfermarkt.de zitiert. „Auf der einen Seite ist er sehr neugierig und wissbegierig, auf der anderen Seite hat er sofort einen Zugang zu den jungen Spielern gefunden. In den kleinen Fußballländern ist man meistens nicht offen für Veränderungen. Hier ist es das komplette Gegenteil. Die Spieler nehmen alles auf und versuchen es sofort umzusetzen. Uns macht die Arbeit viel Spaß, denn hier schlummert viel Talent, und ich bin mir sicher, in ein paar Jahren wird die Nationalmannschaft deutlich davon profitieren“, fügt Berthel Askou hinzu.

Pauli und Werder im Herzen

Schindler ist bereits viel herumgekommen: Fußballerisch ausgebildet wurde er bei Werder Bremen und lief für diesen in der Bundesliga und im Uefa Cup auf. Seine beste Phase hatte Schindler in der 2. Bundesliga beim FC St. Pauli. Er trug in den ersten drei Ligen des Landes auch das Trikot von Hansa Rostock, SV Wehen Wiesbaden, dem FC Augsburg und dem MSV Duisburg. Ein halbes Jahr lief er in der 2. Liga in den USA für den FC Cincinnati und in den Niederlanden für den SC Cambuur auf. Zuletzt taxierte transfermarkt.de seinen Marktwert auf 125 000 Euro, den Höchststand hatte er laut dieses Portals im Jahr 2009 mit 1,2 Millionen Euro. Insgesamt kommt der Delmenhorster auf fünf Spiele in der Bundesliga, 88 in der 2. sowie 69 in der 3. Liga. Sechsmal stand er im DFB-Pokal auf dem Rasen, dreimal im Uefa Cup und 45 Minuten in der Qualifikation zur Champions League. Er trug zudem zwölfmal das Trikot der deutschen U21-Nationalmannschaft. „In jungen Jahren habe ich daraufhin gearbeitet, bei Werder Profi zu werden. Mit 18 Jahren im ausverkauften Weserstadion zu spielen, war ein absoluter Traum“, blickt er zurück. Auch an seine Zeit beim FC St. Pauli hat er gute Erinnerungen: „Die Stimmung am Millerntor war super. Mit Werder und Pauli konnte ich mich jeweils zu 100 Prozent identifizieren“, sagt der 31-Jährige.

Nun hat Schindler seine aktive Laufbahn beendet, ohne jemals das Trikot des SV Atlas Delmenhorst getragen zu haben. Immer wieder fiel sein Name, wenn es um mögliche Verpflichtungen des Oberligisten ging. Es ist kein großes Geheimnis, dass sich die Verantwortlichen der Blau-Gelben mit Schindler beschäftigten. „Ich bin mit Bastian Fuhrken schon länger in Kontakt. Aber ich musste ihm häufiger absagen. Es hat sich nicht ergeben. Es ist aber nicht so, dass ich es mir nicht hätte vorstellen können, für Atlas zu spielen. Ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht“, erzählt Schindler. Ein Engagement an der Delme habe jedoch jeweils nicht zur Lebensplanung gepasst. „Beispielsweise wollte ich lieber ins Ausland gehen und da Erfahrungen sammeln und bin deshalb in die USA und nicht zu Atlas gegangen“, erklärt Schindler. Nun habe er das Traineramt in Torshavn vorgezogen. „Ich bin zwar erst 31, aber ich habe die letzten drei Jahre auf Kunstrasen gespielt. Das merkt man in den Knochen schon. Und ich wollte einen möglichst perfekten Übergang zur Zeit nach der Karriere hinbekommen und jetzt hat sich diese Gelegenheit ergeben“, sagt Schindler.