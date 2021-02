Key Riebau fühlt sich in Delmenhorst pudelwohl und bleibt mindestens bis 2023 Cheftrainer des SV Atlas. (Ingo Möllers)

Key Riebau: Es gibt überhaupt keinen Grund, den Verein zu verlassen. Ich fühle mich hier mega wohl und habe ein super enges Verhältnis mit Basti und Manni (Bastian Fuhrken und Manfred Engelbart, Anm. d. Red) aufgebaut.

Nein. Dadurch, dass im gehobenen Amateurfußball durch die Pandemie alles stockt, ist für alle Vereine die Planungssicherheit das Wichtigste und nicht die Umstrukturierung. Mir macht die Arbeit hier sehr viel Spaß. Außerdem ist es aufgrund der sportlichen Situation ein großer Vertrauensbeweis, der mich stärkt. Nun hoffe ich natürlich darauf, dass wir bald endlich wieder sportlich für Furore sorgen können.

Die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr eng, es herrscht eine harmonische Kommunikation. Jeder von uns spricht die Dinge auch mal kritisch an, ohne dass der andere danach beleidigt ist. Es ist einfach ein offener Austausch.

Noch herrschen wegen Corona viele Fragezeichen. Das Wichtigste ist jetzt erst einmal, dass die Jungs zurück auf den Platz dürfen. Danach geht es darum, die drei Neuzugänge schnell einzubauen. Der Kader ist kleiner geworden. Dadurch wollen wir mehr Druck und Intensität hineinbekommen. Außerdem wollen wir gegen den Ball organisiert spielen und als Team kompakt stehen. Das haben wir vor dem Lockdown schon ganz gut hinbekommen, doch kleinere Fehler haben uns dann immer wieder aus der Bahn geworfen. Vor allem die letzte Woche mit den unnötigen Niederlagen gegen Hannover, Hildesheim und Oberneuland nagt an mir. Diese sieben Tage waren schon bitter.

Wir sind ein Aufsteiger, natürlich mussten wir uns erst einmal finden. Vielleicht haben wir auch mit der Sommervorbereitung zwei Wochen zu früh begonnen. Die Jungs waren von der Leistungsbereitschaft zum Ende der Vorbereitung besser in Schuss als in den ersten Pflichtspielen. Dennoch haben wir gegen Hannover 96 ein unglaublich gutes Spiel gemacht, aber leider zwei vermeidbare Gegentore kassiert. Es haben immer wieder ein, zwei Prozent gefehlt, um Spiele zu gewinnen.

Dass wir nur fünf Tore geschossen haben, ist natürlich zu wenig. Aber wir haben auch erst sieben Spiele absolviert. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur in jedem dritten Spiel ein Tor geschossen haben. Wenn es wieder losgeht, wollen wir aber unsere Qualitäten in der Offensive durchsetzen. Wir müssen auch darauf achten, dass weniger Zufallsprodukte entstehen.

Karlis Plendiskis und Marco Prießner gehören vorerst nicht mehr dem Kader an. Bei Marco wurde der Vertrag aufgrund seiner beruflichen Situation ausgesetzt. Da hat es keinen Sinn mehr gemacht, weil er häufig erschöpft zum Training erschienen ist. Und bei Karlis ist es so, dass er ein Auslandssemester absolviert.

Wir sind komplett überzeugt von den drei Spielern. Menschlich wussten wir vorher, was auf uns zukommt. Sie bringen etwas Neues mit.

Es war uns wichtig, dass wir von hinten heraus ein neues Statement setzen und Rico die anderen Torhüter unter Druck setzt.

Ja, wir haben bereits zweimal trainiert. In diesen Einheiten stand der Spaß im Vordergrund. Man hat sofort gesehen, dass die Jungs brennen. Es ist ein geiles Gefühl, wieder zusammenzukommen und den Rasen riechen zu können.

Das hängt davon ab, wie der NFV (Norddeutscher Fußball-Verband, Anm. d. Red.) die kommenden Monate plant. Wir wollen nicht den gleichen Fehler machen wie im Sommer. Wir müssen das Training regulieren, damit sich die Jungs erst wieder an ihren Körper gewöhnen können.

Genau. Es hat höchste Priorität, dass wir uns an unser Hygienekonzept halten, vor allem, weil wir so viele Berufstätige haben. Die Gesundheit aller steht in dieser Situation natürlich im Vordergrund.

Nein, das ist noch überhaupt kein Thema. Die Tabelle ist ja auch nur ein erstes Standbild, das jetzt leider schon ganz schön lange besteht. Wir werden aber alles dafür tun, um genügend Punkte zu sammeln.

Ja. Die Kontinuität ist dem Verein sehr wichtig. Es ist, denke ich, ein schönes Signal. Wir haben ja auch ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 mit dem Aufstieg in die Regionalliga erlebt. Als ich hier begonnen habe, sagte Manni, dass wir spätestens 2022 in der Regionalliga spielen wollen, daran kann ich mich noch erinnern. Dass wir das durch die überragende Leistung der Jungs viel früher geschafft haben, ist doch top.

Das Gespräch führte Niklas Johannson.

Zur Person

Key Riebau (30)

ist hauptberuflich Lehrer und wechselte vom SSV Jeddeloh II an die Delme. Im Juli 2019 nahm er die Arbeit beim SV Atlas Delmenhorst auf und schaffte mit dem Team direkt im ersten Jahr den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Riebau begann seine Trainerkarriere im Seniorenbereich als Co beim VfL Oldenburg und ist im Besitz einer A-Lizenz. Laut transfermarkt.de stand er als Atlas-Trainer bislang 32-mal an der Seitenlinie und holte 1,66 Punkte pro Spiel. In Jeddeloh waren es nach 59 Partien 1,39 Zähler im Schnitt.