Vereinspräsident Manfred Engelbart stellte den neuen Trainer Key Riebau vor. (Xxx)

Delmenhorst. Die zurückliegende Spielzeit verlief nicht nach dem Geschmack der Verantwortlichen beim Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst. Eine Weiterentwicklung gab es nicht, die Blau-Gelben haben letztmals am 24. November ein Heimspiel in der einstigen Festung an der Düsternortstraße gewonnen. Letztlich stand Platz zehn in der Bilanz. Mit Jürgen Hahn und Olaf Blancke wurden zwei Trainer entlassen. Nach dieser durchaus chaotischen Saison soll nun Ruhe einkehren, der nächste Entwicklungsschritt folgen: In der Hauptsache verantwortlich wird dafür künftig Key Riebau sein. Der 29-Jährige übernimmt ab sofort das Traineramt beim SVA.

Bis November vergangenen Jahres hat er den Regionalligisten SSV Jeddeloh betreut, bevor sich der Verein von ihm trennte. Er übernahm Jeddeloh zur Saison 2017/18 und stand bei insgesamt 59 Spiele als Coach an der Seitenlinie (25 Siege, 7 Unentschieden, 27 Niederlagen). Zuvor war er als Co-Trainer beim SVVJ tätig und stieg aus der Oberliga Niedersachsen auf – die Spielklasse ist ihm also nicht fremd. Auch die Stimmung im Stadion an der Düsternortstraße, wenn auch in abgeschwächter Form, kennt er unter anderem von einem Testspiel: Im Juli 2017 trafen Atlas und Jeddeloh aufeinander.

Weitere Informationen folgen.