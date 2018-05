Lena Funke (beim Kopfball, weißes Trikot) und der TV Jahn Delmenhorst waren gegen den VfL Wolfsburg chancenlos. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Manche Niederlagen sind schmerzvoll, andere wiederum unnötig. Die jüngste Pleite der Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst in der 2. Bundesliga Nord ist aber vor allem eines gewesen: absolut verdient. Mit 0:4 (0:3) zogen die Violetten gegen die U23 des VfL Wolfsburg im Stadion an der Düsternortstraße den Kürzeren. Schlussendlich hätte das Resultat sogar wesentlich deutlicher ausfallen können, doch eine starke Jannika Ehlers im Jahn-Kasten und eine in Durchgang zwei couragierte Abwehrleistung verhinderten ein ähnliches Debakel wie im Hinspiel – damals leuchtete ein 0:9 aus Sicht der Delmenhorsterinnen von der Anzeigetafel. Offensiv hatten die Gastgeberinnen den Wölfinnen überhaupt nichts entgegenzusetzen. Die Torchancen des TV lassen sich an einer Hand abzählen – und selbst das nur mit viel Wohlwollen. "Wir wollten nicht wieder eingehen, das Ziel haben wir erreicht. Außerdem wollten wir ein Treffer erzielen, aber das hat nicht geklappt. Man hat gesehen, wie stark Wolfsburg ist", erkannte Jahn-Trainer Claus-Dieter Meier an.

Und während der Coach das Spiel zehn Minuten nach Abpfiff Revue passieren ließ, brach bei den Gästen aus der VW-Stadt plötzlich Jubel aus. Sie freuten sich nicht etwa mit deutlicher Verspätung über die drei Punkte, sondern über die Ergebnisse ihrer Konkurrenten um Platz zwei. Nachdem sowohl der SV Meppen als auch FFC Turbine Potsdam II gepatzt haben, hält der VfL aufgrund des besseren Torverhältnisses alle Trümpfe in der eigenen Hand. "Es war die Vorgabe den dritten Platz zu verteidigen. Außerdem wollten wir kein Gegentor kassieren und drei Punkte einsammeln. Das ist wichtig für uns", meinte VfL-Trainer Saban Uzun. Von der Vizemeisterschaft ist der TV Jahn Delmenhorst als Zehnter mit 14 Punkten meilenweit entfernt.

Verschlafene Anfangsphase

Und dass die Wolfsburgerinnen nicht nur im Tableau einen großen Vorsprung auf den TV Jahn genießen, sondern auch im fußballerischen Bereich eine Klasse besser sind, wurde von der ersten Minute an deutlich. Nach vier Minuten klingelte es bereits zum ersten Mal im Jahn-Gehäuse: Kira Grotheer hatte Franziska Fiebig im Strafraum gelegt, den fälligen Elfmeter verwandelte VfL-Topscorerin Anna-Lena Stolze sicher. Die Wölfinnen erspielten sich in der Folge praktisch Chancen im Minutentakt. Mal kombinierten sie sich sehenswert mit wenig Kontakten durch das Zentrum, mal machten sie das Spiel breit und versuchten, über die Flügel zu Möglichkeiten zu kommen. Vor allem Außenverteidigerin Grotheer hatte in den ersten 20 Minuten große Probleme mit der schnellen und technisch guten Fiebig. Wenig überraschend also, dass Fiebig maßgeblich am 2:0 beteiligt war. Leonie Stenzel wurde in der Zentrale von den Violetten nur halbherzig angegriffen und passte den Ball so unbedrängt auf die Außenbahn zur Nummer sieben des VfL. Fiebig machte noch einige Schritte, ehe sie das Leder querlegte. Die Jahn-Verteidigung rutschte vorbei, Stolze ließ sich dagegen nicht zweimal bitten und hielt den Fuß hin (11.).

Wolfsburg kontrollierte die Begegnung, agierte variantenreich und setzte den TV, sofern er mal an den Ball kam, sofort unter Druck. Allerdings schalteten die Gäste mit der 2:0-Führung im Rücken einen Gang zurück, gleichzeitig verteidigte Jahn nun wesentlich wacher. So tauchte der VfL zwar immer wieder in Strafraumnähe auf, doch meist konnten die Violetten klären oder ihre Schlussfrau Ehlers parierte. Umso ärgerlicher war der Treffer zum 3:0 in der 44. Minute: Stenzel düpierte die Jahn-Hintermannschaft ein weiteres Mal, behielt die Übersicht und passte zu Jessica Fischer, die sicher verwandelte. "Die Tore waren einfach herausgespielt, das waren individuelle Dinge. Ich dachte, dass wir das eigentlich schon in den Griff bekommen haben", meinte Meier.

In Durchgang zwei änderte sich wenig am Spielgeschehen. Wolfsburg hatte gefühlte 80 Prozent Ballbesitz und spielte praktisch eine Art Powerplay vor dem Jahn-Strafraum. Allerdings fehlten nun die letzte Konsequenz und bisweilen auch das Tempo. "Die Bedingungen hier sind nicht einfach und man muss erst mal durch so ein Bollwerk kommen. Wenn man dann führt, geht man nicht mehr alle Wege", erklärte VfL-Coach Uzun. Ein Treffer gelang den Wölfinnen trotzdem noch. Fiebig belohnte sich für ihren starken Auftritt mit dem Tor zum 4:0-Endstand (61.). Zuvor hatten die Gastgeberinnen die große Chance zum Ehrentreffer, doch Neele Detken wartete nach einem schönen Pass von Anna Mirbach etwas zu lange und brachte so nur eine Mischung aus Vorlage und Abschluss zustande, die weder verwertet wurde, noch ins Tor trudelte. Meier: "Ich bin zufrieden. Neele hat beispielsweise alles versucht. Alle sind in den Genuss gekommen, zu spielen."