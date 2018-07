Atlas-Neuzugang Tom Schmidt spielte auch schon für Wildeshausen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Seit zehn Tagen bereitet sich der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst auf die kommende Spielzeit vor. Einige Akteure weilen noch im Urlaub (Leon Lingerski, Stefan Bruns) oder kehrten erst in den vergangenen Tagen zurück (Mark Spohler). Andere treten derzeit angeschlagen kürzer (Thade Hein, Thomas Mutlu, Thore Sikken) oder erholen sich vom Ziehen eines Weisheitszahns (Musa Karli). Dennoch präsentierte sich die Elf von Trainer Jürgen Hahn am Donnerstagabend bereits in guter Frühform. Mit 6:0 (4:0) besiegten die Blau-Gelben den ebenfalls nicht in voller Stärke aufgelaufenen VfL Wildeshausen. Coach Marcel Bragula fehlten beispielsweise die Stamm-Außenverteidiger Lukas Schneider und Niklas Heinrich.

Kurzfristig wurde die Partie auf den Platz des Delmenhorster TB verlegt, da die Stadt Delmenhorst den Haupt- sowie den Nebenplatz des Stadiongeländes wegen Auffälligkeiten an der Grasnarbe gesperrt hatte (wir berichteten). 200 Zuschauer fanden den Weg zum DTB. Dort trägt der SV Atlas auch an diesem Sonntag sein Freundschaftsspiel gegen den BSV Rehden, Anstoß 13 Uhr, aus. Ab 10 Uhr können sich Interessierte bereits das Blitzturnier mit dem SV Tur Abdin Delmenhorst sowie der Atlas-Reserve und dem TuS Schwachhausen anschauen. "Ein ganz großes Dankeschön an den Delmenhorster TB, der mit dem eigenen Testspiel (gegen die SVG Berne, Anstoß 13 Uhr, Anmerkung der Redaktion) auf einen Nebenplatz ausweicht und uns so die Möglichkeit gibt, unser Turnier und das wichtige Testspiel gegen den BSV Rehden absolvieren zu können. Zudem kann unsere Mannschaft auf der Anlage trainieren. Klasse Aktion", teilte der SV Atlas auf seiner Facebook-Seite mit.

Des Weiteren gab Sportvorstand Bastian Fuhrken am Rande der Partie bekannt, dass Keisuke Morikami künftig fest zum Kader gehört. Der Rechtsverteidiger kommt vom SV Grohn und überzeugte in der Vorbereitung die Verantwortlichen.

Atlas dominiert den VfL

Auf dem Rasen wurde der Klassenunterschied zwischen Atlas und dem VfL schnell deutlich. Gerade im ersten Durchgang, den Atlas mit 4:0 für sich entschied, hatten die Blau-Gelben nahezu durchgehend Ballbesitz und spielten immer wieder schnell in die Spitze. "Unabhängig vom Ergebnis war die Leistung gut. Das Positionsspiel hat gut funktioniert, wir haben den Gegner laufen lassen. Wir haben auch immer wieder früh attackiert und Fehler provoziert", fasste Hahn zusammen. Bereits nach zwei Minuten verwandelte Patrick Degen einen Elfmeter sicher. Vorausgegangen war ein nicht strafstoßwürdiger, leichter Rempler vom Wildeshausens Neuzugang Robin Ramke gegen Steven Müller-Rautenberg. "Der Elfer war natürlich ein Witz und hat dem Spiel nicht gutgetan, aber sich daran aufzuhängen, wäre auch Quatsch. Es war von uns eine schlechte Leistung. Defensiv wie offensiv und auch vom Läuferischen her", meinte Bragula. Dennoch werde es keinen Rüffel für das Team gegeben, die Beine seien sicherlich nach harten Trainingseinheiten schwer gewesen. "Die Spieler sollten sich bewegen und das haben sie. Wir ziehen unsere Schlüsse aus der Partie", sagte der VfL-Coach, der Neuzugang Hauke Glück für seine Arbeit gegen den Ball ebenso lobte wie den Auftritt von Ole Lehmkuhl.

Atlas agierte in der Verteidigung mit Nick Köster und Jannik Vollmer auf den Außenpositionen sowie Karlis Plendiskis und Marlo Siech innen. Im Aufbau ließ sich oft Tom Schmidt zwischen die Innenverteidiger fallen, während Dennis Mooy mit Zehner Patrick Degen die Schaltzentrale bildeten. Immer wieder steckten Atlas Akteure Bälle auf Mitspieler durch, woraus Tore entstanden. Marco Prießner setzte Müller-Rautenberg vor dem 2:0 (14.) und Degen vor dem 3:0 (29.) stark ein. Beide Stürmer blieben im Eins-gegen-eins Sieger gegen Sebastian Pundsack im VfL-Kasten. Das 4:0 markierte Prießner mit einem Kopfball-Wischer nach Köster-Flanke selbst (39.).

Im zweiten Durchgang schaltete Atlas einen Gang zurück und stellte Dominik Entelmann, der künftig für Atlas II in der Kreisliga spielt, ins Sturmzentrum. "Er soll in der neuen Saison nur im Notfall einspringen, den hatten wir heute. Und so können sich die Neuen an Domo und er sich an die Neuen gewöhnen", sagte Hahn schmunzelnd. Neben Entelmann wechselte der Atlas-Coach Oliver Rauh, der sehenswert mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze zum 5:0 einnetzte (51.), und Morikami zur Halbzeit ein. Damit saß nur noch Testspieler Christopher Kant auf der Bank, der später aufs Feldkam. Im Tor durfte Neuzugang Niklas Göretzlehner in den zweiten 45 Minuten für David Lohmann ran – und vereitelte in der Schlussphase die einzige echte VfL-Chance von Robin Ramke mit einer schönen Parade. Zuvor hatte Degen das 6:0 besorgt (60.).