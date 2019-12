Djerdj Saghmeister, Delmenhorster TC Photo: Martina I. Meyer / Colorello.com; Tennis; Nordliga A Herren 70; Georg Saghmeister (Martina I. Meyer)

Hamburg. Beim Saisonfinale der Tennis Nordliga Gruppe A haben die Herren 70 des Delmenhorster TC eine 1:5-Niederlage gegen den Harburger TuHC kassiert, der damit sein Meisterstück machte und in die Regionalliga aufsteigt. Eitel Sonnenschein herrschte aber auch im Lager der Delmenhorster: „Wir haben eine tolle Saison gespielt und sind mit Rang vier in der Abschlusstabelle total zufrieden. Wir hätten sicherlich das eine oder andere Ergebnis positiver gestalten können, aber in dieser hohen Klasse wird ein ausgezeichnetes Tennis gespielt, sodass wir froh sind, auch weiterhin mit von der Partie zu sein“, zog der Mannschaftsführer des DTC Karl-Heinz Witte eine positive Bilanz.

Die Leistung des Teams in der ersten Saison in dieser Altersklasse kann sich sehen lassen. Das wurde auch noch einmal im Spiel gegen die favorisierten Hanseaten deutlich, wo die locker aufspielenden Delmenhorster überwiegend ihr bestes Tennis auspackten und gute Chancen hatten, das Ergebnis durchaus enger zu gestalten. Witte lieferte sich mit seinem Kontrahenten Christian Freidank ein Match auf Augenhöhe, war aber in der entscheidenden Phase nicht clever genug, daraus Kapital zu schlagen. Nach verlorenem ersten Satz lag der DTCer im Tiebreak des zweiten Durchgangs bereits mit 6:3 in Führung und brauchte den Sack nur zuzumachen. „Was ich mir in dieser Situation für Fehler erlaubte, war schon arg. Das musste einfach bestraft werden“, sagte der DTC-Kapitän nach dem 3:6, 6:7 (6:8) mit einem gewissen Galgenhumor.

Auch im Doppel mit seinem Partner Wolfgang Laackmann wäre bei einer etwas besseren Konzentration in den entscheidenden Phasen mehr drin gewesen. Letztendlich ging diese Partie gegen die Harburger Kombination Rolf Pauseback/Heinz Michaelis mit 4:6, 5:7 knapp verloren. Besser machten es Djerdj Saghmeister und Thomas Linkenbach, die nicht nur in spielerischer wie auch kämpferischer Hinsicht zu überzeugen wussten, sondern auch in der erforderlich gewordenen Verlängerung Nervenstärke zeigten und sich mit 6:3, 4:6, 10:6 gegen Karl-Uwe Panse und Freidank durchsetzten.

Bis auf Linkenbach, der derzeit seinem gewohnten Leistungsvermögen etwas hinterherläuft und sich Panse deutlich mit 0:6, 1:6 geschlagen geben musste, gab es in den beiden anderen Einzeln knappe Niederlagen. Saghmeister verlor das Spitzeneinzel mit 4:6, 3:6 gegen Pauseback und Harry Meyfeld zog sich beim 1:6, 3:6 gegen Michaelis gut aus der Affäre.