Torben Waschholz setzte sich in seinen beiden Einzeln als Nummer eins des Delmenhorster FC durch und blieb auch in den Doppeln ungeschlagen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Am finalen Spieltag der Badminton-Landesliga brauchte der Delmenhorster FC noch Punkte, um den Klassenerhalt zu erreichen. Als Gegner standen den Delmestädtern der Tabellendritte und der Erste gegenüber. Der DFC siegte jeweils mit 5:3 und feierte damit den Verbleib in der Liga.

In der ersten Partie trat der DFC gegen die SG Maschen/Lüneburg an. Aufgrund der engen Tabellensituation brauchten die Delmestädter dringend ein Sieg, um nicht auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Durch die Erkältung von Ole Hahn ging das erste Doppel mit Fabian Brandt/Ole Hahn geschwächt in die Partie und verlor in drei Sätzen. Das Damendoppel mit Nadine Cernohous/Anja Eilers holte zeitgleich den ersten Punkt für den DFC. Torben Wachholz/Björn Behrens gewannen im Anschluss ihr Doppel nach drei umkämpften Sätzen. Derweil hatte Nadine Cernohous auf dem Parallelfeld im Einzel keine Probleme mit ihrer Kontrahentin. So ging der DFC mit einer 3:1-Führung in die folgenden Partien gegen den Tabellendritten.

Simon Wepner unterlag zwar, doch Wachholz an eins und Brandt an zwei setzten sich durch und sorgten so für den ersten Tageserfolg. Das abschließende Mixed mit Wepner/Anja Eilers verlor zwar, doch das hatte nur noch statistischen Wert. Somit stand ein 5:3-Sieg gegen den direkten Konkurrenten zu Buche. Und dieser war auch nötig, da der direkte Verfolger der Delmenhorster, Blau-Weiß Buchholz, unerwartet gegen die SG Buxtehude/Immenbeck gewonnen hatte. Daher brauchte der DFC einen Sieg im zweiten Match gegen den Tabellenersten SG Brietlingen/Adendorf, der schon vor der Partie als Aufsteiger in die Niedersachsenliga feststand.

Zwei Punkte gegen den Meister

Der DFC trat mit der gleichen Mannschaftsaufstellung wie schon im ersten Spiel, tauschte jedoch die Herrendoppel. Erneut zogen Brandt/Hahn den Kürzeren. Cernohous/Eilers verloren parallel den ersten Satz, bogen die Partie jedoch noch um, holten den zweiten Satz in der Verlängerung mit 22:20 und dominierten dann den dritten Durchgang. Wachholz/Behrens siegten locker mit 2:0, sodass der DFC nach den Doppeln mit 2:1 in Front lag.

In den Einzeln siegte dieses Mal Simon Wepner an drei, während Cernohous zeitgleich verlor. Mit starken Leistungen sorgten dann erneut Wachholz und Brandt für die Entscheidung. Beide setzten sich in zwei Sätzen durch, fuhren die Punkte vier und fünf ein. Damit stand der Klassenerhalt fest. Im abschließenden Mixed waren Wepner/Eilers zwar chancenlos, doch das spielte keine Rolle mehr.

Am Ende stand ein wichtiges 5:3 auf dem Spielbericht, mit dem im Vorfeld nicht zu rechnen war. Die Mannschaft zeigte Kampfgeist und kompensierte den krankheitsbedingten Ausfall von Ole Hahn in den Einzeln.

Der DFC schließt die Spielzeit auf Platz vier ab – punktgleich mit der SG Maschen-Lüneburg auf Rang drei, aber auch nur mit einem Punkt mehr als der Sechste. „Dass es keine einfache Saison in der Landesliga werden würde, war allen klar“, berichtete Teamkapitän Henning Cohrs. Durch einige Verletzungen und Erkrankungen spielte der DFC in der Hinrunde nicht konstant und rutschte in Richtung Abstiegsplätze. „Mit der Verstärkung bei den Damen mit Nadine Cernohous und einer sehr geschlossenen Mannschafsleistung in der Rückrunde ist über die gesamte Saison betrachtet ein zufriedenstellender vierter Tabellenplatz erreicht worden“, meinte Cohrs.