Die Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst haben auch am vierten Spieltag der Tennis-Landesliga ihre Niederlagenserie nicht beendet. Mit 1:5 ging die Auswärtspartie gegen den Barrier TC verloren, sodass der angestrebte Klassenerhalt jetzt stark gefährdet ist. Dennoch herrscht Zuversicht im Lager der Delmenhorster. „Wir hatten zwar gehofft, gegen die favorisierten Gastgeber einen Überraschungscoup landen zu können. Wir mussten aber anerkennen, dass unsere Gegner trotz ihrer Jugend auf höchstem Niveau spielten und – wenn es darauf ankam – auch Nervenstärke bewiesen“, lobte der Mannschaftsführer der Blau-Weißen, Carsten Glander, die Barrier Youngster, die allerdings alle mit Leistungsklasse eins ausgerüstet sind.

Diese Aussage kam nicht von ungefähr, war es doch die Delmenhorster Nummer eins, die einen sicher geglaubten Sieg nicht unter Dach und Fach brachte. Im Spitzeneinzel geschickt aus der Defensive operierend, erzwang Glander nach einer ausgeglichenen Partie eine Verlängerung. In dieser führte er bereits mit 6:3, ehe sein Kontrahent Bendix Schröder den Match-Tiebreak noch drehte und letztlich einen 2:6, 6:2, 10:7-Erfolg für sich verbuchte. Zwar wechselten bei dem Spitzenspieler der Gastgeber Licht und Schatten in rascher Folge, doch wenn es darauf ankam, packte er sein bestes Tennis aus und ließ Glander in diesen Phasen mit seiner enormen Power nicht den Hauch einer Chance.

Gleiches galt auch für Niklas Johannson, der seinem Gegenüber einen Kampf auf Augenhöhe lieferte. Nach verlorenem ersten Satz führte die Nummer drei der Delmenhorster in Durchgang zwei bereits mit 4:1, um dann dem starken Angriffsspiel Tarek Erleweins nichts mehr entgegensetzen zu können, sodass er die Partie noch mit 2:6, 5:7 verlor. Absolut chancenlos war dagegen Lukas Strunk. Der Abwehrstratege der Blau-Weißen traf im Eröffnungseinzel auf Maxim Triller, der ein fast fehlerloses Angriffsspiel demonstrierte. Knallharte Aufschläge und mit großem Druck ausgeführte Vor- und Rückhandschläge drängten den Blau-Weißen permanent in die Defensive, aus der er sich in keiner Phase des Matches befreien konnte. So unterlag er am Ende mit 2:6, 2:6.

Erstaunlich war der Kantersieg von Torsten Spille. Der Routinier der Delmenhorster hatte den Yongster der Gastgeber, Leon Christian Andrä, völlig im Griff, obwohl sie in den Leistungsklassen weit voneinander entfernt sind. Dank einer praktisch fehlerlosen Leistung im Angriff und auch in der Defensive gewann Spille die Partie souverän mit 6:1, 6:1 und verhinderte damit einen frühzeitigen Gesamtsieg der Barrier. Dieser Überraschungserfolg weckte bei den Blau-Weißen noch einmal Hoffnung, aufgrund ihrer Doppelstärke vielleicht noch ein Unentschieden erzielen zu können. Doch weit gefehlt. Im Gegensatz zu den Einzeln, in denen beim Gastgeber-Quartett zwischenzeitlich durchaus einige Höhen und Tiefen im Leistungsbereich zu erkennen waren, dominierten die Barrier in den Doppeln das Geschehen auf den Plätzen nach Belieben. So setzten sich Schröder/Andrä mit 6:3, 6:3 gegen Glander/Johannson durch und Triller/Erlewein triumphierten mit 6:2, 6:2 über das Delmenhorster Duo Strunk/Spille. So stand letztlich ein standesgemäßer Sieg für den Favoriten zu Buche.

Am kommenden Wochenende steht nun die alles entscheidende Partie im Kampf um den Klassenerhalt für die Delmenhorster auf dem Programm. In eigener Halle treffen die Blau-Weißen auf das bisher noch sieglose Team des MTV Eintracht Celle. Dieser Gegner muss unbedingt geschlagen werden, soll für ein weiteres Jahr die Zugehörigkeit zur Landesliga gesichert werden.