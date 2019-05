Thomas Linkenbach avancierte gegen Falkenberg zum Matchwinner. (INGO MÖLLERS)

Die Anlage des Delmenhorster TC am Friesenpark scheint sich zu einem guten Terrain für die aus Ganderkesee an die Delme gewechselten Herren 65 zu entwickeln. Genau wie beim Saisonauftakt, als ein 4:2-Erfolg über das favorisierte Team des TV Fahrenhorst gelang, waren die DTC-Routiniers in gleicher Höhe auch in der Heimpartie gegen den TC Falkenberg II erfolgreich. Damit hat sich das Team um Mannschaftsführer Karl Heinz Witte nicht nur frühzeitig den Oberliga-Klassenerhalt gesichert, sondern sogar auch auf Rang zwei der Tabelle katapultiert.

Vorausgegangen waren allerdings einige Matches, die auf des Messers Schneide standen, aber alle von den Gastgebern in den Verlängerungen gewonnen wurden. Dabei präsentierten sich die Gastgeber nicht nur in ausgezeichneter Spiel- und Kampflaune, sondern auch besonders nervenstark. Das galt ganz besonders für Thomas Linkenbach, der sowohl im Einzel wie auch im Doppel all diese Eigenschaften vereinigte und entsprechend erfolgreich war.

In der Auftaktpartie gegen Reinhard Wojke kam der Delmenhorster wie gewohnt nur langsam aus den Startlöchern, spielte in Durchgang zwei seine ganze Routine aus und zeigte in der Verlängerung Nervenstärke, als er die Partie nach einem 7:7 mit 3:6, 6:1, 10:7 für sich entschied. Eine Parallele dazu gab es auch im Doppel von Linkenbach an der Seite von Witte, wenn auch mit einer noch etwas engeren Entscheidung. Erneut starteten die Delmenhorster schwach, zeigten dann aber eine Leistungssteigerung im zweiten Satz. Es folgte erneut ein knappes Ergebnis im Match-Tiebreak, der durch eine „Gurke“ – wie Witte einen völlig verunglückten Schlag beschrieb – entschieden wurde. Letztendlich stand ein 4:6, 6:4, 10:8-Erfolg über die Gästeformation Bernhard Schierenbeck/Bernd Meyer zu Buche.

Meyer, der jahrelang als Leistungsträger zur Meistermannschaft des Handball-Bundesligisten TV Grambke Bremen gehörte, wurde mit dieser erneuten knappen Niederlage zum tragischen Helden des Wochenendes für seinen Verein. Tags zuvor hatte er bereits in der ersten Mannschaft, die in der Regionalliga spielt, sein Doppel ebenfalls in der Verlängerung knapp verloren.

Sieg und Niederlage fuhr dagegen Georg Saghmeister ein. Während es der Nummer eins der Delmenhorster im Einzel gelang, ein zwischenzeitliches Leistungstief zu kompensieren und mit 6:4, 4:6, 10:1 über Günther Hermann zu triumphieren, lief im Doppel nicht viel zusammen. Mit seinem Partner Horst Rose ging die Partie gegen Hermann/Wojke deutlich mit 1:6, 2:6 verloren. Licht und Schatten gab es auch im Spiel von Witte gegen Schierenbeck. Nach einem Blitzstart und lockerem Gewinn des ersten Satzes hatte der DTC-Kapitän gegen die in Durchgang zwei voll auf Angriff ausgelegte Spielweise seines Gegners keinen wirklichen Plan und war froh, die Partie letztendlich knapp mit 6:1, 7:5 für sich entschieden zu haben. Gerhard Meier zog sich zwar gut aus der Affäre, blieb aber dennoch sieglos. Der Routinier musste sich mit 4:6, 2:6 Frank Mersmann geschlagen geben.

Nach einer dreiwöchigen Wettkampfpause geht es für die Delmenhorster mit der Auswärtsbegegnung beim SV Ballsport Eversburg weiter.