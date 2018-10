Jannik Vollmer (Mitte) machte als linker Außenverteidiger ein ordentliches Spiel. Viel gefordert wurde er allerdings nicht. (Ingo MÖllers)

Delmenhorst. Haben die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst brilliert oder gar auf dem Rasen gezaubert? Nein, keineswegs. War der 3:0-Heimsieg des Oberligisten gegen den BV Cloppenburg trotzdem verdient? Ja, auf jeden Fall. Denn gerade in der zweiten Hälfte dominierten die Blau-Gelben die Begegnung völlig. Allerdings passte es auch irgendwie ins Bild, dass mit Karlis Plendiskis ein Innenverteidiger zwei der drei Treffer erzielte – einmal nach einer Ecke und einmal vom Punkt aus wohlgemerkt. Nichtsdestotrotz ging der Erfolg nach einem tor- und recht ereignislosen Durchgang eins in Ordnung. „Wir waren das bessere Team und können zufrieden sein“, meinte Atlas-Coach Jürgen Hahn nach Abpfiff. Dank der drei Punkte hat der SVA das Abrutschen in die untere Tabellenhälfte vermieden. Außerdem beendeten die Blau-Gelben ihre kleine Durststrecke: Aus den vier Ligaspielen zuvor holten sie nur einen Zähler und mussten sich dadurch erst mal aus der Spitzengruppe verabschieden.

Zugegeben, allzu schwer machten es die Gäste der Elf von Trainer Jürgen Hahn nicht, die drei Punkte einzutüten. Denn was die Cloppenburger in Durchgang zwei ablieferten, hatte mit Oberliga kaum etwas zu tun. „Für die zweite Hälfte hatten wir uns viel vorgenommen“, berichtete BVC-Trainer Olaf Blancke, „aber mein Team hat das nicht umgesetzt. Wir haben völlig verdient mit 0:3 verloren. Da gibt es nichts zu diskutieren.“ Plan- und ideenlos im Angriff stellten die „Zebras“ die Abwehr der Gastgeber vor keine Probleme. Also wirklich vor gar keine: In den zweiten 45 Minuten schossen die Cloppenburger einmal aus der Distanz auf das Tor von Florian Urbainski, im Strafraum berührten sie genau einmal den Ball – in Minute 90. Übrigens: Erstmals seit dem 4:0 gegen den TB Uphusen am 22. September sind die Blau-Gelben in einer Ligapartie ohne Gegentor geblieben. Überhaupt war es erst das dritte Zu-Null-Spiel der Saison für Atlas.

Offensiv nahezu harmlos

Dass dem SV Atlas an diesem Tag drei Tore gelingen sollten, hätte man nach dem ersten Durchgang nicht wirklich vermuten können. Die Offensivreihe der Gastgeber um Zehner Musa Karli und Stürmer Marco Prießner kreierte wenige Möglichkeiten. Wenn es mal brenzlig vor dem BVC-Kasten wurde, dann hatten die Gäste denn Ball zuvor im Mittelfeld verloren und den SVA zum Kontern eingeladen. Wie beispielsweise in der 17. Minute: Thomas Mutlu, den Hahn auf der rechten Außenbahn aufbot, lupfte den Ball nach einem langen Pass über den herausgeeilten BVC-Torwart Diederik Bangma. Sein Versuch segelte knapp am Gehäuse vorbei. Die beste Chance für die Gastgeber besaß Musa Karli. Nach einem Doppelpass mit Prießner schoss er aus 14 Metern über das Tor (41.).

Viel besser wurde es nach der Pause erst mal auch nicht. Die Blau-Gelben waren zwar das bessere Team, ihnen fehlte es aber an Kreativität. Wenig überraschend also, dass dem 1:0 eine Standardsituation hervorging: Dennis Mooy trat eine Ecke auf den ersten Pfosten in den Fünfmeterraum. Hier stieg Plendiskis am höchsten und nickte ein (61.). BVC-Torhüter Bangam sah in dieser Situation alles andere als gut aus, wie auch Olaf Blancke feststellte. „Das war so etwas wie der Dosenöffner für uns“, meinte Hahn. Hochkaräter blieben in der Folge trotzdem erst mal aus. Dafür wurde es kurios: Cloppenburgs Ersatztorhüter Janne-Ole Kay sah beim Aufwärmen hinter dem Tor wegen Beleidigung die Rote Karte (71.). Bei einer Atlas-Ecke soll er Richtung Strafraum „Witzbold“ gerufen haben.

Für die finalen 15 Minuten wechselte Hahn Oliver Rauh ein. Für ihn musste der blasse Marco Prießner weichen. Eine richtige Entscheidung. Denn Rauh sorgte für etwas, das der Partie bis dato fehlte: Tempo. So ersprintete er einen langen Ball, ehe ihn BVC-Akteur Nico Thoben im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Plendiskis sicher – 2:0 (81.). Mit nunmehr vier Saisontreffern ist der Abwehrchef derzeit übrigens Atlas' bester Torschütze. „Das dürfte mein erster Doppelpack im Herrenbereich gewesen sein“, freute sich der Neuzugang, „in der Jugend, also E- oder F-Jugend, habe ich noch Stürmer gespielt. Vielleicht habe ich da auch mal zwei Tore erzielt.“ Nur eine Minute nach dem 2:0 entschied Musa Karli die Partie: Eine schöne Hereingabe des eingewechselten Leon Lingerski spitzelte er ins Tor. Plendiskis. „Wir hätten anfangs mehr nach vorne machen müssen. Hatten in der zweiten Hälfte dann aber Zug zum Tor. Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen.“

Defensiv gut organisiert

Gerade in Durchgang zwei konnten sich die Abwehrspieler Nick Köster, Plendiskis, Marlo Siech und Jannik Vollmer sowie Sechser Stefan Bruns auch ruhigen Gewissens etwas mehr nach vorne orientieren. Schließlich hatten sie mit den hohen Bällen der Gäste keine Probleme. Sie fingen nahezu jeden Versuch ab. „Wir haben wenig zugelassen und sind stabil gestanden. Der BVC hat immer wieder auf lange Bälle gesetzt, aber auf diese sind wir vorbereitet gewesen“, sagte Jürgen Hahn. Sein Abwehrchef Plendiskis lobte derweil vor allem die gute Kommunikation auf dem Feld. Als Kollektiv habe man gut gearbeitet und sich gegenseitig geholfen.

Im Prinzip hatten die Blau-Gelben überhaupt nur eine brenzlige Situation zu überstehen. Nach einem Missverständnis der Atlas-Hintermannschaft stibitzte Derrick Ampofo den Ball und stürmte allein auf Urbainski zu: Er hätte den Schlussmann umkurven oder das Leder über ihn lupfen können, doch stattdessen schloss er überhastet und unplatziert ab – Urbainski wehrte den Versuch ab (14.). „Wir hatten die klarste Chance in Durchgang eins, das hätte das 1:0 sein müssen“, meinte BVC-Coach Blancke. Hahn freute sich dagegen, dass der einzig wirklich eklatante Fauxpas seiner Hintermannschaft keine Folgen hatte: „Ansonsten werden solche Fehler in der Oberliga bestraft, das mussten wir ja schon selbst oft genug erfahren.“