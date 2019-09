Jörn Janßen erzielte bei der knappen Niederlage in Varel sieben Treffer für seine HSG Delmenhorst. (INGO MÖLLERS)

Letztlich hat es dann doch nicht ganz gereicht. Trotz einer sehr ordentlichen Vorstellung mussten die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst nach der Partie beim Drittliga-Absteiger SG VTB/Altjührden die Heimreise ohne etwas Zählbares antreten. Die Mannschaft von Jörg Rademacher unterlag dem Spitzenteam mit 23:26 (10:11), war von einem Erfolg oder zumindest einem Unentschieden aber gar nicht mal so weit entfernt. „Wir sind nicht viel schlechter gewesen. Kleinigkeiten haben den Unterschied gemacht“, bilanzierte der HSG-Trainer.

Vor allem in der ersten Halbzeit sah Rademacher ein ausgeglichenes Duell. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, was die ersten 30 Minuten betrifft“, meinte der Coach der Gäste. Seine Sieben sei gut gestartet. Das belegte die Statistik des ersten Durchgangs. Lediglich zweimal lagen die Delmenhorster zurück – beim 6:7 (15.) und zur Pause. Ansonsten waren sie es, die stets einen oder zwei Treffer vorlegten. So stand es zwischenzeitlich etwa 6:4 (10.) und 10:8 (21.) aus Sicht der HSG. Nach dem zehnten Tor sollte jedoch bis zum Seitenwechsel keins mehr folgen, während Varel noch dreimal erfolgreich war. So stand für Delmenhorst doch ein knapper Rückstand zu Buche, was nicht hätte sein müssen. Sein Team haben einige freie Chancen vergeben, schilderte Rademacher. „Wir hätten mit einer Führung in die Halbzeitpause gehen können. Das war das einzig Negative, was wir uns ankreiden konnten.“

Kleine Schwächeperiode

Zu Beginn des zweiten Durchgangs blieb es zunächst eng, bis die HSG ab der 35. Minute eine kleine Schwächeperiode mit einigen individuellen Fehlern hatte. Die Gastgeber vergrößerten den Vorsprung auf fünf Tore (17:12/42.). „Wir sind dem Abstand dann hinterhergelaufen und waren nicht mehr in der Lage noch auszugleichen“, sagte Rademacher. Möglichkeiten, um mit einem Remis aus der Halle zu gehen, hatte seine Mannschaft, doch sie blieben ungenutzt – was zum Teil auch an der guten Leistung des Vareler Torhüters gelegen habe, wie Rademacher anerkennend meinte.

„Varels Sieg geht in Ordnung, weil wir zu viele Fehler gemacht haben und zu viele Fehlwürfe hatten“, urteilte der HSG-Coach. Allerdings müsse man auch sehen, „wo wir herkommen und wo Varel herkommt“. Seine Mannschaft spiele jetzt ihre zweite Saison in der Oberliga, auf der anderen Seite habe der erfahrene Drittliga-Absteiger Varel gestanden. „Wir versuchen, so schnell wie möglich an die Topteams heranzukommen“, sagte Rademacher. Die HSG brauche aber Zeit, um sich weiterzuentwickeln.