Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst sind mit einer 3:5 (2:1)-Niederlage bei Hannover 96 in die Saison gestartet. Mit der Leistung seiner Elf war Trainer Claus-Dieter Meier nicht unzufrieden, sah jedoch auch einige Defizite. „Die Mädels haben alles gegeben, aber es hat nicht ganz gereicht. Sie haben dem Gegner gut Paroli geboten und toll gekämpft, gerade bei den Bedingungen mit Hitze und Kunstrasen. Aber es hat nicht gereicht, da müssen wir besser werden und Fehler abstellen“, berichtete Meier.

Die Violetten starteten optimal in die Begegnung. Sie beherrschten den Gegner und gingen verdient mit 2:0 in Führung. Neele Detken empfing jeweils einen Diagonalball und leitete diesen einmal auf Julia Hechtenberg (4.) und einmal auf Nathalie Heeren (9.) weiter. Detken selbst hatte das 3:0 auf dem Fuß (22.). „Der Ball ging nur ein paar Zentimeter daneben, bei 3:0 sieht es natürlich schon ganz anders aus“, sagte Meier. 96 reagierte und brachte Lara Theobald nach einer halben Stunde. „Die können dann halt eine Juniorennationalspielerin einwechseln und schon hatten sie auf beiden Seiten starke Spielerinnen“, erklärte Meier. Theobald war es auch, die den 1:2-Anschluss erzielte (42.) „Hannover hat viel Druck gemacht und wir haben es ohne Gegentor leider nicht ganz bis in die Halbzeit geschafft“, kommentierte Meier.

Nach der Pause blieb 96 am Drücker und glich durch einen Lupfer (Julia Dose/56.) aus und erhöhte durch einen Distanzschuss (Lena Rathmann/60.) „Sie haben stark gepresst und wir kamen nicht mehr richtig ins Spiel“, sagte Meier. Ein Schuss aus 30 Metern, der als Bogenlampe unter der Latte einschlage, komme im Frauenfußball immer wieder vor. „Danach sind wir aber drin gewesen und haben verdient das 3:3 durch Neele Detken gemacht“, sagte Meier. Aus dem Gewühl heraus schlug Hannover jedoch durch Dose zurück – 4:3 (85.). In der Schlussminute machte Haeckel den Deckel zum 5:3 drauf.

Weitere Informationen

Hannover 96 - TV Jahn Delmenhorst 5:3 (1:2)

Jahn: Ehlers – Grotheer, Janning (45. Kastens), Poppen, Göbel, Bücking, Haar (57. Fahlbusch), Heeren, Hechtenberg, von Kosodowski (77. Matta), Detken

Tore: 0:1 Julia Hechtenberg (4.), 0:2 Nathalie Heeren (9.), 1:2 Lara Thoebald (42.), 2:2 Julia Catharina Dose (56.), 3:2 Lena Rathmann (60.), 3:3 Neele Detken (77.), 4:3 Julia Catharina Dose (85.), 5:3 Franziska Haeckel (90.) MKE